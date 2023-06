Vincent Koebel/NurPhoto/IMAGO Unvergessen: Demonstration zum Gedenken an den ermordeten Antifaschisten Clément Méric in Paris (4.6.2023)

Die Menschen in Frankreich haben ihn nicht vergessen. Zehn Jahre nach dem Tod des von rechten Skinheads erschlagenen Antifaaktivisten Clément Méric im Zentrum von Paris gedachten am Sonntag Tausende des damals 18jährigen. Zugleich beklagten sie ein Verbrechen, das nicht nur den Aufstieg der äußersten politischen Rechten in Frankreich markiert, sondern auch die von einem Großteil der bürgerlichen Eliten des Landes weitgehend gleichgültig geduldete Rückkehr eines mittlerweile offen zur Schau getragenen Faschismus. Méric sei, wie Organisatoren der Kundgebung am Sonntag warnten, ein erstes Opfer dieser politischen Talfahrt gewesen.

Familie und Freunde des Ermordeten hatten seit vergangenem Donnerstag eine von Konferenzen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen getragene »antifaschistische Woche« organisiert, die diesen Dienstag im Rahmen der landesweiten gewerkschaftlichen Kundgebungen gegen das Rentendiktat der rechten Regierung des Staatschefs Emmanuel Macron zu Ende gehen soll. Gleichzeitig mit dem als »antifaschistisch und international« bezeichneten Straßenprotest erschien am Montag ein von einem Kollektiv von Antifaschisten veröffentlichter Text mit dem Titel »Clément Méric, une vie, des luttes« (Ein Leben im Kampf, Éditions Libertalia).

Untrennbar verbunden ist der Tod Mérics mit dem unversöhnlichen Hass der bürgerlich-katholischen Rechten auf die Befürworter von gleichgeschlechtlicher Ehe und von Schwangerschaftsabbrüchen in den Jahren seit 2012. Im Fahrwasser seien organisierten Gegnern von Abbrüchen sowie bis dahin nahezu unsichtbaren faschistischen Grüppchen »Muskeln gewachsen«, erklärte der auf die Geschichte der französischen Faschisten spezialisierte Historiker Nicolas Lebourg am Montag in der Pariser Tageszeitung Libération.

Als am 5. Juni 2013 der junge Aktivist Clément Méric unter den mit Schlagringen bewaffneten Fäusten einiger Skinheads der faschistischen Gruppe GUD (Groupe Union Défense) gestorben war, verausgabte sich die gesamte politische Klasse mit der üblichen »Betroffenheit« und »Verurteilung« des »schrecklichen Verbrechens«. Mit einer Ausnahme: Nicht in das traurige Konzert des politischen Führungspersonals stimmte Marine Le Pen ein, Chefin des Rassemblement National (RN), ehemals Front National (FN), einst gegründet von ihrem Vater, dem Faschistenfreund Jean-Marie Le Pen. Im Gegenteil: Journalisten dokumentierten nach dem Tod Mérics, wie sich Marine Le Pen in den Jahren seit 2010 immer mal wieder mit den Capos der »schlafenden« Faschistenorganisationen getroffen hatte – mal beim Mittagessen im Restaurant, mal am Rande diverser Parteiveranstaltungen des ­FN/RN.

»Wiederauferstanden« seien seither Gruppen wie die 1968 als Gegenbewegung zum linken Studentenaufstand in Paris gegründete GUD, die ihren Namen regelmäßig wechselte und deren Anhänger den Spitznamen »schwarze Ratten« trugen. Wie Le Pens Formation FN, später RN, versammelten sich die »Ratten« im Mai regelmäßig am Denkmal der französischen Nationalheiligen Jeanne d’Arc, schlugen unter dem neuen Namen »Troisième Voie« (Dritter Weg) gelegentlich zu und näherten sich 1993 während der Ägide des alten Le Pen dem Front National de la Jeunesse und dessen Mutterpartei FN an. Das änderte sich offenbar auch nach dem Wechsel der FN-Führung vom Vater zur Tochter nicht. Und auch nicht, als Marine Le Pen die Bewegung in Rassemblement National umtaufte und den Kampfbegriff »Front« abschaffte.

Le Pens heimliche Gefährten seien präsent wie nie zuvor seit den siebziger Jahren, als sie sich angeblich »schlafen legten«, warnte am Sonntag ein Sprecher der Gewerkschaft SUD (Union Syndicale Solidaires): »Gegenwärtig werden die Ideen des Faschismus neu aufgebrüht, bei der extremen Rechten ebenso wie bei den (bürgerlichen, jW) Les Républicains. Vor einiger Zeit noch gab niemand zu, dass er den FN wählte, heute kaschiert das niemand mehr.« In der Tat stehen die Chancen Marine Le Pens, 2027 Macron als Präsidentin nachzufolgen, so gut wie nie zuvor.