»Weiter so« soll’s richten

Susan Walsh/AP/dpa Abwarten und Tee trinken kann er: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim G7-Treffen in Japan (Hiroshima, 20.5.2023)

Offensichtlich sind die Umfragewerte für die AfD noch nicht kräftig genug gestiegen: Die Bundesregierung will sich von den zuletzt ermittelten Zustimmungswerten auf Rekordniveau für die rechte Partei nicht beirren lassen. Man müsse nur »gute Arbeit machen und die Probleme dieses Landes lösen«, erklärte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin. »Dann wird das auch wieder weniger mit diesen Umfragewerten für Populisten.« Auf Nachfrage, um welche abzuarbeitenden Themen es sich konkret mit Blick auf die AfD-Umfragewerte handele, sagte er, es gehe um »das gesamte Projekt dieser Bundesregierung«.

Eines dieser Probleme ist demnach das Thema Migration, genauer das Fehlen einer »besseren Steuerung« derselben. Die Regierung befasse sich »intensiv« damit, sagte Büchner. Das dürfte die AfD zunächst ähnlich sehen, zählt doch die größtmögliche Begrenzung des Zuzugs von Migrantinnen und Migranten sowie von Schutzsuchenden in die BRD bzw. in die Europäische Union zu einer der Kernforderungen dieser Partei. Sie hatte im aktuellen ARD-»Deutschlandtrend« 18 Prozent Zustimmung erzielt. Eine INSA-Erhebung für Bild am Sonntag sieht die rechte Partei sogar bei 19 Prozent. In beiden Fällen zog die AfD mit der SPD gleichauf.

Auch die CDU poltert regelmäßig für mehr »Ordnung an den Außengrenzen«, wie es Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Wochenende formulierte. Dennoch zeigt sich die Union lautstark darum bemüht, mit der AfD nichts zu tun haben zu wollen. So hatte CDU-Parteichef Friedrich Merz am Sonntag abend im ZDF-»Heute-Journal« erklärt, dass es »keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben« werde – zumindest, solange er Parteivorsitzender der CDU ist. Was seine Partei von der AfD unterscheide: Diese sei ausländerfeindlich und antisemitisch, erklärte Merz im ZDF.

Tatsächlich geben es jetzt bereits »etliche gut dokumentierte Beispiele der Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Braun in den Kommunen«, teilte der Parlamentsgeschäftsführer der Linke-Fraktion, Jan Korte, am Montag mit. Als Beispiel verwies er auf »die Streichung von Mitteln für Demokratieprojekte gegen rechts oder bei Wahlen«. Den CDU-Landtagsfraktionen in Sachsen-Anhalt und Thüringen solle Merz »das mit der Zusammenarbeit unter der Hand oder auf dem Tisch genauer erklären«.

Der Lösungsvorschlag des CDU-Chefs für weniger hohe Umfragewerte der AfD beschränkt sich im wesentlichen auf das Rezept der Ampelkoalition: »Wenn wir eine handwerklich und politisch gut arbeitende Regierung hätten, dann läge die AfD nicht bei 18 Prozent«, analysierte Merz. »Die Menschen« seien »Bevormundung« durch die Grünen »einfach leid«, bemühte der Unionsfraktionschef ein auch bei AfD-Sympathisanten beliebtes Klischee.

Selbstkritischere Töne schlug CDU-Bundesvize Karin Prien an. Sie behauptete gegenüber der Welt (Montagausgabe), die Politik der Ampel trage zu den guten Umfrageergebnissen der AfD bei, »aber wir als CDU sollten die Wut der Menschen nicht noch verstärken«. Hier komme es auf eine sachliche Tonlage an. Die Union solle sich »nicht auf Nebenkriegsschauplätzen verkämpfen«, mahnte Prien. Kulturkampf habe »noch nie zum Zusammenhalt der Gesellschaft beigetragen«. Die Kritik richtet sich damit auch direkt gegen den Parteivorsitzenden, hatte Merz doch zuletzt auf Twitter gewarnt, mit jeder »gegenderten Nachrichtensendung« gingen »ein paar hundert Stimmen« mehr zur AfD.

Deren Kovorsitzende Alice Weidel wies unterdessen am Montag die Bezeichnung der AfD als »Schlechte-Laune-Partei« durch Scholz zurück. Dieser hatte Weidels Partei am Sonnabend abend bei einer Veranstaltung der Zeit in Hamburg dieses Etikett angeheftet und auf andere Länder Europas verwiesen, in denen rechte Parteien ebenfalls an Zustimmung gewonnen hätten. Ein Grund dafür sei die Verunsicherung in einer »Zeit der Umbrüche«. Immerhin stellte Scholz bei der Gelegenheit fest, dass sich viele Bürger »in unseren Ländern« nicht so sicher seien, ob die Zukunft auf ihrer Seite ist und ob sie überhaupt eine haben. Von Menschen mit ähnlichen Sorgen außerhalb der EU, die ihren Heimatländern deswegen den Rücken kehren, sprach er dabei nicht.