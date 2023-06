In Katerstimmung

Cagla Gurdogan/REUTERS Erdogan-Anhänger tritt auf Wahlplakat von Kemal Kilicdaroglu, dem Herausforderer des alten und neuen Präsidenten

Glücklicherweise sind die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen und mit ihnen der Wahlkampf in der Türkei vorbei: Monatelang dominierte das Thema zwar nachvollziehbarerweise das öffentliche Geschehen im Land, doch nebst Überdruss gingen andere wichtige Ereignisse schlichtweg unter. Ganze neunmal mussten die Menschen in der Türkei in den vergangenen neun Jahren ihre Stimme abgeben und in zehn Monaten steht bereits mit den Kommunalwahlen das nächste Votum an. Ausschlaggebend wird sein, wie schnell es die Opposition bis dahin schaffen wird, sich nach der aktuellen Niederlage wieder aufzurappeln. Dass Staatschef Recep Tayyip Erdogan trotz aller gegenteiligen Meinungsumfragen erneut sein Amt verteidigen konnte, hat die Opposition in eine Krise gestürzt, es herrschen Frust und Hoffnungslosigkeit.

Gesucht wird nach Schuldigen: Die türkischen Staatsbürger im Ausland hätten allesamt Erdogan unterstützt und ihm die nötigen Stimmen gesichert; die Wahlbeteiligung in Kurdistan sei in der zweiten Runde gesunken, was Herausforderer Kemal Kilicdaroglu den Sieg gekostet habe; Kilicdaroglu sei von vornherein der falsche Kandidat gewesen. In sozialen Netzwerken gingen Anhänger der Opposition gar so weit, Überlebende aus den Erdbebengebieten zu beleidigen, weil sie mehrheitlich für Erdogan gestimmt hatten. Abgesehen davon, dass die Lage in den Katastrophengebieten auch vier Monate danach unübersichtlich ist, sollte die Frage eher lauten, wieso es die Opposition selbst nicht geschafft hat, von einem grauenvollen Staatsversagen wie dort Kapital zu schlagen.

Nicht authentisch genug

Was die anderen Punkte betrifft, so erhielt Erdogan laut offiziellem Wahlergebnis 27.834.692 Stimmen, während Kilicdaroglu auf 25.504.552 kam. Im Ausland lag das Verhältnis bei 60 zu 40 (1,14 Millionen zu 776.000) für den Amtsinhaber. Selbst wenn Kilicdaroglu alle Auslandsstimmen seines Gegners erhalten hätte, wäre Erdogan noch vorn gewesen. Auch ist die Wahlbeteiligung in der zweiten Runde nicht nur in Kurdistan gesunken, sondern ausnahmslos in allen Provinzen des Landes. Es stimmt zwar, dass der Rückgang in den kurdischen Gebieten mit fünf bis sieben Prozent stärker war als im Rest des Landes, wo er zwischen zwei und drei pendelte. Aber auch das lässt sich erklären: Kilicdaroglu war nicht der Kandidat der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) beziehungsweise der Grünen Linkspartei (YSP), unter dessen Banner die HDP wegen eines laufenden Verbotsverfahrens angetreten ist. Der Chef der kemalistischen CHP war lediglich der Kandidat, den die YSP unterstützt hat. Dass Kilicdaroglu seine besten Wahlergebnisse nicht in den CHP-Hochburgen holte, sondern in kurdischen Regionen, reicht als Beweis aus, dass die Kurdinnen und Kurden ihr Bestes gegeben haben. Und das, obwohl Kilicdaroglu in der zweiten Runde gemeinsame Sache mit dem türkischen Faschisten Ümit Özdag gemacht hat, der tagtäglich Hass auf Geflüchtete und gegen Kurden schürt. Es sind nicht die Kurdinnen und Kurden, die in der Schuld der CHP stehen, sondern andersrum.

Dann wäre da noch die Diskussion, Kilicdaroglu sei der »falsche Kandidat« gewesen. Zum einen, weil er seit 2010 CHP-Chef ist und als Spitzenkandidat bereits Wahlen gegen Erdogan verloren hatte. Zum anderen – und das war der hauptsächliche Grund –, weil er nicht der sunnitischen Bevölkerungsmehrheit angehört, sondern der religiösen nichtmuslimischen Minderheit der Aleviten entstammt. Auch kommt er aus der Provinz Dersim, die türkischen Faschisten als kommunistisch-kurdisch-alevitische Hochburg verhasst ist. Kurzum: Kilicdaroglu galt in seiner Rolle als Nationalist als nicht authentisch genug. Nicht nur Erdogan nutzte diese vermeintliche Schwäche Kilicdaroglus aus – und sprach in seinen Auftritten über ihn stets von »dem, dessen Gebetsrichtung nicht Mekka ist«. Auch die Partner des CHP-Chefs sabotierten ihn: Die Vorsitzende der Iyi-Partei, Meral Aksener, kündigte im März kurzzeitig das Bündnis mit ihm auf, weil er kein Kandidat sei, der »gewinnen« könne. Zwar kehrte sie nur wenige Tage später zum Oppositionsbündnis zurück, doch der Schaden war angerichtet und Wasser auf die Mühlen der Regierung.

Was wären die anderen Optionen gewesen? Die Oberbürgermeister Istanbuls und Ankaras, Ekrem Imamoglu und Mansur Yavas (beide CHP). Allerdings wurde Imamoglu im Dezember vergangenen Jahres zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt und erhielt ein Politikverbot, weil er 2019 Mitglieder der Wahlkommission beleidigt haben soll. Noch ist das Urteil nicht bestätigt, hängt aber wie ein Damoklesschwert über ihm. Yavas kommt aus der Organisation der faschistischen »Grauen Wölfe« und hätte nur schwer Stimmen aus Kurdistan erhalten; seine Kandidatur schien unwahrscheinlich. Möglicherweise wollte die türkische Staatsjustiz mit dem Urteil gegen Imamoglu eine Kandidatur Kilicdaroglus herbeiführen, den Erdogan als einfacheren Gegner betrachtet hat.

Ungebrochene Macht

Letztendlich ist die Vorstellung, dass eine Regierung, die seit 20 Jahren an der Macht ist, und seitdem jeden Bereich des Staates unter ihre Kontrolle gebracht hat, mit einer einzigen Wahl verschwindet, zu einfach – ganz gleich, wer der Kandidat der Opposition ist. So hieß Kilicdaroglus Gegner auch nicht Erdogan, es war der Staat, dessen Möglichkeiten und Ressourcen vollends der Kampagne Erdogans verfügbar waren.

Dass Kilicdaroglu im Nachgang der Abstimmung den mit schmutzigen Mitteln geführten Wahlkampf der AKP anprangerte – etwa Fakevideos von ihm an der Seite der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) – oder erklären ließ, die Wahlen hätten keine »moralische Legitimität«, sind nur Tropfen auf den heißen Stein. Die CHP kann anprangern so viel sie will, wenn sie daraus keine Konsequenzen zieht und nicht weiß, mit wem sie es zu tun hat. Diese Regierung hat das Land nach ihrer Abwahl bei den Parlamentswahlen vom 7. Juni 2015 in eine regelrechte Blutlache verwandelt, nur um ihre Macht nicht abgeben zu müssen und nach einem Krieg in kurdischen Gebieten sowie Bombenattentaten in der Westtürkei Neuwahlen auszurufen.

Selbstverständlich waren die Bedingungen, Erdogan diesmal zu schlagen, so gut wie lange nicht: Der wirtschaftliche Absturz, die miserable Katastrophenhilfe im Erdbebengebiet, kein grünes Licht für einen erneuten Einmarsch in Nordostsyrien wie in den Jahren zuvor und der Hass auf Geflüchtete, für den die Regierung verantwortlich gemacht wird. Zudem eroberte die Opposition bei den Kommunalwahlen 2019 zahlreiche Großstädte, aber siehe da, es gibt eine einflussreiche Wählerklientel außerhalb der städtischen Ballungszentren und die AKP versteht sie zu mobilisieren. Statt konkrete Projekte hervorzuheben, setzte die Regierungspartei ihren Schwerpunkt auf die »Ängste« der konservativen Wählerschaft. Sollte die CHP die Abstimmung gewinnen, werde sie gemeinsame Sache mit der PKK machen, hieß es; das Land an die Imperialisten ausverkaufen, die »traditionelle Familie« abschaffen und alle Errungenschaften der AKP wie das Ende des Kopftuchverbots würden zunichtegemacht. Vergessen wird auch, dass es sich bei der AKP um eine Partei mit elf Millionen Mitgliedern handelt (die CHP liegt bei 1,36 Millionen) und sie unter anderem daraus ihre Mobilisierungskraft schöpft. Dazu gehören auch allerlei dubiose, aber einflussreiche islamistische Bruderschaften, die sich Wahl für Wahl für die AKP ins Zeug legen.

Die CHP hat es der Regierung leichtgemacht, indem sie den Wahlkampf auf dem Feld führte, auf dem die Regierungspartei das Sagen hat. Ist die Regierung nationalistisch und konservativ, kann die Lösung nicht sein, noch nationalistischer und konservativer aufzutreten. Dadurch beweist die Opposition lediglich, dass sie Politik nur in dem von der Regierung vorgegebenen Rahmen macht, sich ihr beugt und damit stärkt. Schon die Parlamentswahlen in Ungarn im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass ein Oppositionsbündnis mit einem rechten Kandidaten (Peter Marki-Zay) einer rechtsautoritären Langzeitregierung durch die Kopie ihres Auftretens keine Stimmen abgraben kann. Dass die CHP im Rahmen des oppositionellen »Sechsertisches« eine Allianz ausschließlich mit rechten Parteien geknüpft und die Linke ausgeschlossen hat, ist Teil des Problems. Nicht, dass Zusammenschlüsse wie die AKP-Abspaltungen Zukunftspartei und die Partei für Demokratie und Fortschritt dem Bündnis Stimmen gebracht hätten. Die CHP trägt diese Parteien auf ihrem Rücken wie ein Gütesiegel, nach dem Motto: Seht her, wir sind auch konservativ.

Außer dem Gerechtigkeitsmarsch 2017 gegen die repressive Staatspolitik unternahm die CHP nur wenig – und auch dessen Wirkung verpuffte relativ schnell. Die größte Oppositionspartei kann sich noch Dutzende Male freuen, es mit Hashtags in die Twittertrends geschafft zu haben oder Millionenklicks bei Youtube-Videos erreicht zu haben; ändern wird das nicht viel. Zu hoffen bleibt, dass es das Wort »Straße« wieder ins Wörterbuch der Opposition schafft.