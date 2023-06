Brandgefährlich

IMAGO/A. Friedrichs

Auffrischender Wind hat den Waldbrand bei Jüterbog südlich von Berlin angefacht und die betroffene Fläche am Montag auf 326 Hektar mehr als verdoppelt. Wegen des großen Brandes sei der Schutzstreifen im südlichen Bereich des Brandgebiets verbreitert worden, damit weiter keine Flammen von dem ehemaligen Truppenübungsplatz auf umliegende Ortschaften übergreifen, berichtete die Einsatzleiterin, Christiane Lindner-Klopsch, am Montag mittag. Der Platz ist mit Munition belastet. Am Sonntag abend und am Montag sei auf der Brandfläche mehrfach Munition detoniert. (dpa/jW)