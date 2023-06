Babler Parteichef: Peinliche Panne bei SPÖ

Helmut Fohringer/APA/dpa Doch noch Sieger: Der linke Kandidat für den Parteivorsitz, Andreas Babler (Wien, 3.6.2023)

Der Traum von Andreas Babler geht weiter. Nachdem der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Sonnabend zum neuen SPÖ-Parteichef gekrönt worden war, sah am Montag nachmittag plötzlich alles wieder ganz anders aus: Ein Alptraum für die österreichischen Sozialdemokraten. Eilig wurde für 15.45 Uhr eine Pressekonferenz der SPÖ-Wahlkommission einberufen. Die Vorsitzende der Wahlkommission, Michaela Grubesa, trat vor die Kameras und erklärte: »Ich bin heute gegen 14 Uhr in die Löwelstraße (SPÖ-Parteizentrale, jW) gegangen, um die ominöse fehlende Stimme zu finden. (…) Ich darf berichten: Ich habe sie gefunden, es ist eine ungültige Stimme. Es gibt also fünf ungültige Stimmen.«

Dann kam die Bombe: »Es ist mir ein anderer außerordentlicher Fehler aufgefallen. Die ausgezählten Stimmen haben nicht mit den digitalen Daten zusammengepasst. Ein Mitarbeiter hat die Excel-Listen vertauscht.« Statt Doskozil hat also der Kandidat der Parteilinken, Babler, gewonnen. Grubesa verkündete, von den 602 Delegiertenstimmen gingen 317 an Babler und 280 an Doskozil.

»Es ist ein Tiefpunkt für die österreichische Sozialdemokratie«, sagte Doskozil am Montag: »Das Ergebnis ist zur Kenntnis zu nehmen.« Babler, der sich am Mittwoch nachmittag im Parlamentsklub aufhielt, war bis Redaktionsschluss für keine Journalistenanfragen zu haben. Noch bevor die beiden Kontrahenten ihre Stellungnahmen abgaben, schrieb der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig auf Twitter: »Ich gratuliere @AndiBabler. Er ist ein engagierter, dynamischer Sozialdemokrat und neuer Bundesparteivorsitzender der @SPOE_at. Er hat unsere volle Unterstützung!«

»Wir haben den Spott, und damit müssen wir leben«, zeigte sich Doskozil gefasst. Für ihn sei das Thema Bundespolitik nun endgültig vorbei. Babler war der Kandidat der SPÖ-Linken und wurde von den Gewerkschaften, Jugend- und Frauenorganisationen unterstützt. Bevor er seinen Traum, auf dem er am Parteitag sprach, ausleben kann, muss er nun eine kaputte Partei wiederaufbauen.