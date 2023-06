Gespaltene Meinungen über Heizungspläne

Marcus Brandt/dpa Eine Frau dreht an einem Heizungsthermostat.

Berlin. In der Frage eines Verbots klimaschädlicher Heizungen gehen die Meinungen weit auseinander. Knapp jeder zweite Befragte in dem am Donnerstag vorgelegten ARD-»Deutschlandtrend« (49 Prozent) bezeichnete es als falsch, dass der Staat klimaschädliche Heizungen in absehbarer Zeit verbieten will. Fast ebenso viele (45 Prozent) fanden das Vorhaben allerdings richtig.

Stark verbreitet waren mit Blick auf das neue Gebäudeenergiegesetz finanzielle Befürchtungen. Zwei Drittel (67 Prozent) machen sich der Erhebung zufolge Sorgen, dass die geplanten Maßnahmen zum klimaschonenden Heizen sie finanziell überfordern würden, drei von zehn Befragten (28 Prozent) stimmen dieser Aussage nicht zu.

In der Umfrage stellten die Bürgerinnen und Bürgern keiner der drei Regierungsparteien bei diesem Thema ein gutes Zeugnis aus. Jeden Fünften (19 Prozent) überzeugte in der Diskussion um eine Umstellung auf klimaschonendes Heizen am meisten die FDP. Bei 14 Prozent galt das für die Grünen, bei jedem Zehnten (zehn Prozent) für die SPD. Fast jeden Zweiten (47 Prozent) überzeugt bei diesem Thema allerdings keine der drei Regierungsparteien.

Für die Erhebung befragte das Institut Infratest dimap im Auftrag der ARD 1.302 Wahlberechtigte am Dienstag und Mittwoch dieser Woche. (AFP/jW)