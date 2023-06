Niederlande wollen Panzer für Ukraine kaufen

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Sachsen-Anhalt, Klietz: Ukrainische Soldaten arbeiten an einem Kampfpanzer vom Typ Leopard 1

Den Haag. Die Niederlande wollen Dutzende Panzer des Typs »Leopard 1« für die Ukraine kaufen. Sie sollen »von einem Schweizer Unternehmen« übernommen werden, meldete die Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Am gleichen Tag war mitgeteilt worden, dass die Schweizer Firma RUAG einen Antrag bei der Regierung in Bern gestellt habe, den Verkauf technisch überholter »Leopard 1«-Panzer an die Ukraine zu gestatten. Das war bisher daran gescheitert, dass die Schweiz als neutrales Land Waffenlieferung in Kriegsgebiete untersagt. RUAG hatte angegeben, die Panzer zunächst an den deutschen Rheinmetall-Konzern verkaufen zu wollen. (Reuters/dpa/jW)