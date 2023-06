Insider: »OPEC plus« will Fördermenge halten

Eli Hartman/Odessa American/AP/dpa USA, Odessa: Tiefpumpen auf einem Ölfeld.

London. Die in der »OPEC plus« zusammengeschlossenen Ölförderländer werden bei ihrem Treffen am Wochenende in Wien trotz zuletzt gesunkener Ölpreise wohl keine weitere Verknappung des Angebots beschließen. Das berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf vier Insider, die namentlich nicht genannt werden wollten. »Aber wie immer kann sich alles ändern, je nachdem, in welcher Stimmung einige sind«, wird eine der Quellen zitiert.

Die »OPEC plus«, in der die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und andere Förderer wie etwa Russland zusammengeschlossen sind, produziert rund 40 Prozent des weltweiten Angebots. Ihre Entscheidungen können unmittelbar Auswirkungen auf den Ölpreis haben. Dieser ist in den vergangenen zwölf Monaten von etwa 120 Dollar pro Fass (159 Liter) auf etwa 70 Dollar abgesackt. Das ist für Länder wie Russland schmerzlich, die einen Großteil ihrer Einnahmen durch den Ölexport erwirtschaften.

Anfang Oktober 2022 hatten die Länder bereits die Kappung der Produktion um zwei Millionen Fass pro Tag vereinbart. Angesichts sich verschlechternder Wirtschaftsaussichten hatten mehrere Opec+-Mitglieder im April dann überraschend zusätzliche Förderkürzungen ab Mai vereinbart, die zunächst bis zum Ende des Jahres andauern sollen. Damit wird die Produktion nun insgesamt um 3,66 Millionen Barrel pro Tag oder etwa vier Prozent des weltweiten Verbrauchs verringert. Die Ankündigung hatte die Rohölpreise unmittelbar um etwa zehn Prozent steigen lassen, inzwischen liegen sie aber wieder deutlich darunter.

In ihrer Meldung vom Donnerstag beschwert sich Reuters auch, zu dem Treffen der »OPEC plus« nicht eingeladen zu sein. Das betreffe auch Vertreter anderer Medien wie des Wall Street Journals, die regelmäßig über die »OPEC plus« berichten. (Reuters/jW)