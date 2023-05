Libanon: Zentralbankchef nach deutschem Haftbefehl von Staatsanwalt befragt

AP Photo/Hussein Malla Glückliches Händchen bei privaten Geschäften: Libanons Zentralbankchef Riad Salameh (11.11.2019)

Beirut. Nach dem Erlass eines deutschen Haftbefehls gegen Libanons Zentralbankchef Riad Salameh ist dieser am Mittwoch von einem libanesischen Ermittler befragt worden. Der Staatsanwalt am Kassationsgerichtshof, Imad Kabalan, verhörte Salameh wegen des Vorwurfs der »Geldwäsche, des Betrugs, der Veruntreuung und der unrechtmäßigen Bereicherung«, erklärte ein Justizbeamter, der anonym bleiben wollte.

Salameh, der die libanesische Zentralbank seit 30 Jahren leitet, wird zur Last gelegt, sich unter anderem durch Veruntreuung libanesischer Staatsgelder bedeutende Immobilien- und Bankvermögen in Europa angeeignet zu haben. Der 72jährige Salameh wies die Anschuldigungen zurück und erklärte, sein Vermögen stamme aus privaten Geschäften. Der Libanon steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise. (AFP/jW)