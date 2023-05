Moskau: Schließung von Konsulaten »undurchdachte Provokation«

Christian Charisius/dpa Eingang zum russischen Generalkonsulat in Hamburg

Moskau. Russland hat die von der deutschen Regierung angeordnete Schließung mehrerer russischer Generalkonsulate als »undurchdachten« Schritt kritisiert und eine Gegenreaktion angekündigt. Berlin solle nicht glauben, »dass diese undurchdachte Provokationen ohne unsere angemessene Reaktion bleiben werden«, erklärte das russische Außenministerium am Mittwoch. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass vier der fünf russischen Generalkonsulate in Deutschland schließen müssen. (AFP/jW)