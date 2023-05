US-Regierung: Kommunikationskanäle nach China »nicht offen«

AP Photo/Manish Swarup, File Washington in der Warteschleife: Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu bei einer Konferenz in Neu-Delhi (28.4.2023)

Washington. Nach einem Vorfall mit Beteiligung von Militärflugzeugen Chinas und der USA über dem Südchinesischen Meer hat die US-Regierung vor einer Funkstille zwischen den beiden Ländern gewarnt. »Wenn man solche Spannungen hat, will man sichergehen, dass man miteinander reden kann«, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, dem Sender CNN am Mittwoch. Es sei wichtig, die Kommunikationskanäle offen zu halten. Die Tatsache, dass dies derzeit nicht der Fall sei, nannte er besorgniserregend. »Sie sind nicht offen und wir müssen sie wieder aufbekommen«, sagte Kirby.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag vergangener Woche. Das US-Pazifikkommando warf dem Piloten eines chinesischen Kampfjets ein »unnötig aggressives« Abfangmanöver mit einem US-Aufklärungsflugzeug vor. China warf den USA wiederum »provokative und gefährliche Aktionen« vor. Solche Flüge würden Chinas Souveränität untergraben.

China hat zuletzt auch den Wunsch der USA nach einem Treffen der Verteidigungsminister abgelehnt. Die USA hatten um eine Begegnung ihres Ressortchefs Lloyd Austin mit General Li Shangfu am Rande des Shangri-La-Sicherheitsdialogs an diesem Wochenende in Singapur gebeten. Die USA haben den chinesischen Verteidigungsminister mit Sanktionen belegt. (dpa/jW)