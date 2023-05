Burkina Faso: Rund 40 Tote bei dschihadistischen Angriffen

Vincent Bado/Reuters Immer wieder von Dschihadisten attackiert: burkinische Soldaten

Ouagadougou. Bei zwei mutmaßlich dschihadistischen Angriffen im Westen von Burkina Faso sind am Wochenende rund 40 Menschen getötet worden. Wie am Dienstag aus Quellen vor Ort verlautete, starben am Samstag nahe Bourasso in der Provinz Mouhoun etwa 20 Menschen bei einem Angriff auf einen Konvoi von bewaffneten Zivilisten, den sogenannten Freiwilligen zur Verteidigung des Vaterlandes.

Am Sonntag habe eine andere dschihadistische Gruppe im Dorf Ouakara etwa hundert Kilometer entfernt Zivilisten angegriffen und etwa 20 Menschen getötet, hieß es weiter. Die Region liegt an der Grenze zu Mali.

Seit 2015 gibt es in Burkina Faso regelmäßig bewaffnete Angriffe von dschihadistischen Gruppen, die zum Teil mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida und der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zusammenarbeiten. Mehr als 10.000 Menschen, darunter Zivilisten und Kämpfer, wurden laut Nichtregierungsorganisationen getötet, zwei Millionen Menschen in die Flucht getrieben. (AFP/jW)