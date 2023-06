Goldener Abgang

Madrid. Nach 14 Jahren bei Real Madrid verlässt Stürmer Karim Benzema den spanischen Fußballrekordmeister. Am Dienstag solle es im Trainingszentrum der »Königlichen« eine Abschiedsfeier für den 35 Jahre alten Franzosen geben, teilte der Verein am Sonntag mit. Für Real bestritt der Weltfußballer des Jahres 2022 647 Pflichtspiele, in denen er 353 Tore erzielte. Wohin es Benzema zieht, wurde nicht mitgeteilt. Laut Medienberichten wird es aber wohl nach Saudi-Arabien gehen. Benzema sei im Golfstaat ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro angeboten worden, hieß es. (dpa/jW)