Faktor drei

Berlin. Den erneuten Triumph von RB Leipzig im DFB-Pokalfinale am Samstag abend haben in der ZDF-Liveübertragung im Schnitt sechs Millionen Zuschauer verfolgt. Das 2:0 gegen Eintracht Frankfurt bescherte dem Sender einen Marktanteil von 27,9 Prozent. Beim 2:3 im Champions-League-Finale der Frauen am Nachmittag zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona schalteten im ZDF durchschnittlich zwei Millionen ein (Marktanteil: 22,2 Prozent). (sid/jW)