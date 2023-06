Dann wird es eben schwer

Piroschka Van De Wouw/REUTERS In Spiellaune: Catalina Coll, Salma Paralluelo und Irene Paredes vom FC Barcelona nach ihrem Champions-League-Sieg (3.6.2023)

Der FC Barcelona ist das beste Team Europas. Diesen Ruf bestätigten die Spielerinnen von Trainer Jonatan Giráldez am Sonnabend im Champions-League-Finale gegen den VfL Wolfsburg in beeindruckender Manier und fegten die deutschen Rekordmeisterinnen nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 3:2 vom Platz. Damit sicherte sich Barça nach 2021 den zweiten Königsklassentitel der Vereinsgeschichte. Die Wölfinnen, die Siegerinnen von 2013 und 2014, scheiterten nach 2016, 2018 und 2020 bereits zum vierten Mal im Finale.

»Insgesamt betrachtet war es die Qualität von Barcelona, die uns geschlagen hat«, sagte Wolfsburg-Trainer Tommy Stroot nach dem Spiel vor rund 34.000 Zuschauern im ausverkauften Philips-Stadion in Eindhoven. »In der ersten Halbzeit waren wir voll im Spiel drinnen, aber dann wurden wir für die kleinen Fehler bestraft.«

Nach dem ersten Durchgang sah das Team von Stroot noch wie die vermeintlichen Siegerinnen aus, es führte 2:0. Bereits in der dritten Minute brachte Ewa Pajor den VfL per Weitschuss in Führung. Barça-Verteidigerin Lucy Bronze hatte zuvor den Ball am Strafraum verloren. In der 37. Minute war es Alexandra Popp, die nach einer präzisen Flanke von Pajor per Kopf auf 2:0 erhöhte.

Der Weg schien bereitet. Doch war die Führung der Wolfsburgerinnen mehr als schmeichelhaft. Barcelona war von Beginn an das spielerisch bessere Team, ließ den Ball laufen und nagelte den VfL in der eigenen Spielhälfte fest. Wolfsburg kam jedoch meist gut in die Zweikämpfe, verteidigte konzentriert und engagiert. Vor allem die defensive Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf brachte die Katalaninnen zur Verzweiflung.

Dennoch fand der spanische Meister immer wieder den Weg in den Strafraum, nur beim Abschluss fehlten noch Präzision und das nötige Quäntchen Glück. Die beste Chance vergab Innenverteidigerin Irene Paredes, die in der 13. Minute einen Kopfball knapp neben das Tor setzte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte rettete die hervorragende Wolfsburger Torfrau Merle Frohms in letzter Sekunde vor Salma Paralluelo.

»Vielleicht war das Halbzeitergebnis etwas unfair, aufgrund der vielen Chancen, die wir herausgespielt haben«, sagte Barça-Trainer Giráldez nach dem Schlusspfiff. »Wir haben zu Beginn einen Fehler gemacht und gleich ein Tor kassiert. Wir haben anschließend gut reagiert, aber dann erneut einen Gegentreffer hinnehmen müssen.« Barcelonas Überlegenheit zur Halbzeit zeigte sich auch in den Statistiken: Das Torschussverhältnis lag bei 15:3, die Katalaninnen hatten 67 Prozent Ballbesitz. Noch aussagekräftiger: Barcelona kam im ersten Durchgang auf 28 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, Wolfsburg nur auf drei – die erste Aktion der Wölfinnen im 16er von Barcelona war der Treffer zum 2:0.

»Dieses Spiel hatte alle Emotionen, die man sich vorstellen kann. Ich bin so glücklich«, sagte Barça-Stürmerin Caroline Graham Hansen, die bis 2019 für den VfL auf Torejagd gegangen war. »Als wir zur Halbzeit mit 0:2 zurücklagen, kamen die Erinnerungen an das letzte Finale hoch (Barcelona verlor das Endspiel 2022 gegen Olympique Lyon als klarer Favorit mit 1:3, jW), und ich dachte: Das wird nicht noch einmal passieren!«

Sie sollte recht behalten: Barcelona überrollte Wolfsburg zu Beginn der zweiten Hälfte geradezu. Innerhalb von nur zwei Minuten konnte Patri Guijarro durch zwei Treffer ausgleichen (48., 50.). Beide Tore fielen nach einem ähnlichen Muster: Mittelfeldspielerin Guijarro, die auch zur Spielerin der Partie gewählt wurde, startete in den Strafraum und wurde von Hansen respektive Aitana Bonmatí von der rechten Seite mustergültig bedient.

Nach dem Doppelschlag schienen die Wolfsburgerinnen gebrochen. Die Galligkeit war aus den Zweikämpfen verschwunden, zudem schlichen sich leichte Fehler ein. »Man muss einfach zugeben, dass Barcelona ab der ersten Minute der zweiten Halbzeit den Druck hochgehalten hat«, sagte Alexandra Popp. »Wir waren nicht in der Lage, uns einen Weg zurück ins Spiel zu erzwingen, und dann wird es eben einfach schwer.«

In der 70. Minute fiel der fast zwangsläufige Siegtreffer für Barcelona. VfL-Verteidigerin Lynn Wilms schoss im Strafraum Mitspielerin Kathrin Hendrich an, der Ball landete bei Barça-Spielerin Fridolina Rolfö, die zum 3:2 vollendete. Barcelona hatte das Spiel danach weiter unter Kontrolle, während Wolfsburg in der Offensive mit Ausnahme eines Abschlusses der eingewechselten Pauline Bremer (90. plus 9) harmlos blieb.