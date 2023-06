Auf der Passivseite

Heritage Images/imago Westbindung im Sinne Stampfers: Unterzeichnung der Locarno-Verträge in London (1.12.1925)

Der sozialdemokratische Journalist und Politiker Friedrich Stampfer ist heute nur noch Fachleuten ein Begriff – obwohl er zwischen den Weltkriegen zweifellos eine zentrale Figur der SPD war. 1916 nach der Absetzung der bis dahin mehrheitlich mit Gegnern der Burgfriedenspolitik besetzten Redaktion als Chefredakteur des Vorwärts eingesetzt, leitete er das wichtigste Blatt der SPD mit einer kurzen Unterbrechung 1919/20 bis 1933.

Als Reichstagsabgeordneter, als Journalist, der in Berlin viele Verbindungen hatte und als einflussreiches Mitglied des Parteivorstandes gehörte er zum inneren Kreis der Führungsgruppe der Partei um Otto Wels. Das blieb auch nach 1933 so, als Stampfer bis zum Zerfall des Exilparteivorstandes in dessen Kampf um den Alleinvertretungsanspruch gegen verschiedene linkssozialdemokratische Oppositionsgruppen mitmischte. 1948 kehrte er aus den USA nach Westdeutschland zurück, trat aber politisch nicht mehr in der ersten Reihe hervor. Als Publizist hat Stampfer vor allem mit dem Buch »Die 14 Jahre der ersten deutschen Republik«, das 1936 in Karlsbad als gleichsam »amtliche« Deutung der Geschichte der Weimarer Republik durch den Exilparteivorstand erschien, die historische und politische Debatte beeinflusst.

1943 hat Stampfer in New York ein weiteres, bislang unveröffentlichtes Manuskript zur Geschichte der Jahre 1918 bis 1933 abgeschlossen, das zugleich als politische Programmschrift für die Nachkriegszeit angelegt ist. Der Politikwissenschaftler Detlef Lehnert, der im vergangenen Jahr auch eine Stampfer-Biographie vorlegte, hat es mit einer Einleitung versehen und ediert.

Von Interesse ist Stampfers Arbeit, weil sie ein Schlaglicht auf das Selbstverständnis der organisierten Reste des rechtssozialdemokratischen Exils in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs wirft. Bei Stampfer werden nämlich die politischen Schlüsse aus der in den letzten Vorkriegsjahren im Kreis der Exilanten forcierten »Westorientierung« und der damit verbundenen Absetzbewegung vom marxistischen Sozialismus gezogen: Er spricht sich am Ende für einen »Europabund« unter »anglo-amerikanischer Führung« aus. Ein Beitritt der UdSSR zu einem solchen Bund unter der Führung von Washington und London sei zwar »wünschenswert«, aber »nicht unbedingt notwendig«. Verbunden ist diese Konzeption mit einem Bekenntnis zu der »in Amerika und England vorherrschende(n) Ideologie«. Auch die »internationale Arbeiterbewegung« möchte Stampfer unter »anglo-amerikanische Führung« stellen.

Als eine Herausforderung, die sich nach der Niederlage Nazideutschlands entwickeln könne, führt Stampfer die »Entstehung eines deutsch-russischen Blocks« an (wobei er unter »Russland« die Sowjetunion versteht). Bereits in der Weimarer Republik sei außenpolitisch eine dominierende »Westorientierung, die vor allem von der Sozialdemokratie vertreten wurde«, immer wieder durch eine »Ostorientierung« herausgefordert worden: »Die Verträge von Rapallo und Berlin bildeten das Gegengewicht zu Locarno und dem Völkerbund.«

Den Einfluss dieser Tendenz bannen soll der »Europabund« mit den »Präsidialmächten« »England und Amerika«, die über alle »Streitigkeiten zwischen den Bundesmitgliedern entscheiden, wenn alle anderen Mittel der Einigung erschöpft sind«. Das sei zugleich auch ein erster Schritt auf dem Weg zu den »Vereinigten Staaten von Europa«. Im Rahmen einer solchen Friedensordnung dürfe Deutschland, »wie es aus dem Frieden von Versailles hervorging, weder weiter verkleinert noch in verschiedene Teile zerlegt werden«.

Der historische Teil der Schrift, der in drei Abschnitte gegliedert ist und durchaus mit interessanten Beobachtungen aufwartet, ist vor diesem Hintergrund in der Hauptsache als Rechtfertigung der sozialdemokratischen Politik angelegt: Die wird dem US-amerikanischen Publikum, an das sich Stampfer wendet, als westorientiert, antikommunistisch und zugleich als Damm gegen den deutschen Nationalismus empfohlen.

Besonders auffallend ist, dass Stampfer zu mitunter treffenden Skizzen kommt, wenn er etwa die verschiedenen bürgerlichen Parteien oder die Reichswehr charakterisiert, aber zuverlässig in platteste Polemik verfällt, sobald die Rede auf die KPD kommt: Deren »gesamte Tätigkeit« in der Republik sei »auf der Passivseite zu buchen«. Da parallel bei Stampfer die Befassung mit der Politik der SPD von jeder selbstkritischen Besinnung frei ist, entsteht am Ende ein Zerrbild der historischen Entwicklung.

Sozialdemokraten wie Stampfer, das zeigt diese Schrift überdeutlich, wollten nach 1945 nie etwas anderes sein als Bündnispartner des »Westens«. Alle »künftigen Versuche, zu einer Wiedervereinigung der deutschen Arbeiterbewegung zu gelangen«, sieht er folgerichtig präventiv als »diskreditiert« an. Die noch offene Frage war damals, ob diese Leute sich in einer neu konstituierten Sozialdemokratie würden durchsetzen können.