»Kubanische Visionen«. 5. Festival des kubanischen Kinos. Gezeigt werden zahlreiche Filme der jüngsten Gegenwart. Freitag, 9.6., 17 Uhr, bis Sonntag, 11.6., 16 Uhr. Ort und Veranstalter: Kino im Künstlerhaus, Sophienstraße 2, Hannover

»20. Chansonfestival Georges Brassens«. Der französische Komponist und Chansonnier, Dichter und Schriftsteller Georges Brassens (1921–1981) war in den Jahren 1943/44 als Zwangsarbeiter bei den Flugzeugmotorenwerken in Basdorf und Zühlsdorf interniert. In Basdorf hat er seine ersten 30 Lieder geschrieben. 33 Musikerinnen und Musiker aus zehn Ländern interpretieren seine Chansons in unterschiedlichen Stilrichtungen und stellen eigene Lieder vor. Vom 9.6. bis 18.6. Eröffnung am Freitag, 9.6., 18 Uhr im Eventcafé Petticoat, Basdorf. Vollständiges Programm unter: www.festival-brassens.info/. Veranstalter: Brassens in Basdorf e. V.

»Gewerkschaftskampf in Griechenland. Jour Fixe 212«. Die Solidaritätsreisegruppe »Gegen Spardiktate und Nationalismus!« fährt seit 2012 jedes Jahr nach Griechenland, um Solidarität zu zeigen. Regelmäßig kommen griechische Kollegen zu einem Gegenbesuch; dieses Mal die Schauspielerin Marina Grigoriadi und die Übersetzerin und politische Aktivistin Alexandra Pavlou, die sich zur Lage nach den Wahlen vom 21. Mai äußern. Mittwoch, 7.6., 18.30 Uhr. Ort: Curiohaus. Rothenbaumchaussee 15, Hofdurchgang, Hamburg. Veranstalter: Gewerkschaftslinke Hamburg