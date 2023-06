Am Warmlaufen

Der Chefredakteur der britischen Vogue, Edward Enninful, gibt seinen Posten ab. Wie der Guardian am Samstag berichtete, soll der 51jährige in einer neuen Rolle innerhalb des Verlags Condé Nast beratend für das Modemagazin tätig bleiben. Enninful stand seit 2017 als erster schwarzer Mann an der Spitze des einflussreichen Magazins. Unter seiner Leitung wurden erstmals Menschen mit Behinderungen und ein männliches Model auf dem Titelblatt abgebildet. Der Guardian berichtete über Spekulationen, Enninful könne in einer guten Ausgangslage für die Nachfolge der berühmt-berüchtigten Chefredakteurin der US-Vogue, Anna Wintour (73), sein. (dpa/jW)