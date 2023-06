Nichts als die halbe Wahrheit

imago images/Martin Müller Fröhliche Postmoderne: Bild-Mann geht baden

Die Dinge sind – oder besser: empfinden sich – bekanntlich relativ, und kommt man aus der kalten Dusche, ist die kalte Wohnung eine warme. Offiziell, nämlich in seiner Autobiographie »Ich war Bild«, bedauert Kai Diekmann, Chef des Blattes von Anfang 2001 bis Ende 2015 und seinerzeit stets mit Anzug und Krawatte, zwar die, hmpf, »Entwicklung«, die sein Hausblatt nach ihm genommen hat, und meint damit den unrühmlichen Abgang seines Nachnachfolgers, des triebgesteuerten Brusthaarprimaten Julian Reichelt. Insgeheim wird Diekmann es aber zu schätzen wissen, wie sehr ihn Reichelts Primitivität adelt, und wenn dann noch »die dunkle Bild-Welt der 1970er Jahre« Erwähnung findet, erscheint Diekmann geradezu als Boulevardlichtgestalt der fröhlichen Postmoderne.

»Ich bin Theaterdirektor. Als Chefredakteur der größten Tageszeitung Europas entscheide ich, wer auf die XXL-Bühne mit verdammt viel Publikum darf. Und natürlich empfängt ein Wladimir Putin nicht Kai Diekmann, sondern den Bild-Chef mit seinen zig Millionen Lesern.« Und natürlich besteht das Tagesgeschäft des größten Theaterdirektors Europas nicht in den Schlagzeilen, die Gerhard Henschel in seinem »Gossenreport. Betriebsgeheimnisse der Bild-Zeitung« dokumentiert hat: »Kampfhund vergewaltigt Hausfrau«, oder geifernd publizierten Fotos von im Iran gehängten vermeintlichen »Kinderschändern«. Sondern darin, Putin, Trump oder Erdogan zu interviewen, an Helmut Kohls Sterbebett Tränen zu vergießen, mit Günter Wallraff Tischtennis zu spielen oder die legendäre Mailbox-Nachricht von Christian Wulff (»Komme gerade vom Emir …«) abzuhören: »Ein Leben zwischen Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandalen«, wie es im Untertitel heißt, und da ist die »beeindruckende Jet-set-Hochzeit in Südfrankreich« noch die kleinste der Sensationen.

Das muss man einem Boulevardmann vielleicht nicht vorwerfen. Die Frage wäre eher, was man einem wie Diekmann überhaupt noch vorwerfen will, ist ja alles schon geschehen und für die Katz, und natürlich ist in der Festschrift pro domo, in der Selbstkritik ist, wenn sich der Autor bei Kanzler Schröder entschuldigt (»Wir hatten die Agenda einfach nicht verstanden«), nicht von der Schauspielerin Sibel Kekilli und deren Pornovergangenheit die Rede, die der Bild-Boss in der aufrechten Überzeugung, »dass die Geschichten erzählt werden müssen, wie sie wirklich waren«, in die Öffentlichkeit zog; wir lesen es bei Henschel nach: »Nach Aussage der Schauspielerin versuchte Bild danach ein Interview von ihr zu erpressen, mit der Drohung, sonst eben ihre türkischen Eltern zu belästigen. Und so geschah’s: Die Schauspielerin weigerte sich, mit ihren Häschern zu sprechen, die Häscher holten den Vater ans Telefon, und der schockierte Immigrant verstieß seine Tochter: ein kleines Damenopfer für die Pressefreiheit. Und Kai Diekmann sah, dass es gut für die Auflage war.«

War es nicht einmal; laut Wikipedia hatte Bild unter Diekmann »einen Auflagenverlust von 3.210.939 Exemplaren oder umgerechnet 75,3 Prozent zu verzeichnen«, und als Materialist mag man finden, dass Diekmann ein Geschäft verstand, das schwer unter den digitalen Zeiten leidet. Denn die Zahlen sanken ja nicht wegen, sondern trotz Diekmann, der die Instinkte und Ressentiments seines Publikums mit sicherer Hand bediente (»Hat dieser Arbeitslose drei Frauen vergewaltigt?«, Erinnerung des Rezensenten) und dabei den Branchendienst Kress zu der Einschätzung brachte, »das Image gedreht« zu haben, wohl mit im tiefen Wortsinn perversen Aktionen wie der Bild-»Goldbibel« für Papst Ratzinger und stetem Getrommel für die »Pressefreiheit« (Diekmann), die, sobald sie vor islamistischen Mobs oder politischen Erpressungsversuchen wankt, dann auch von Bild und einem »Genie der Niedertracht und der Gewissenlosigkeit« (Henschel) verteidigt werden kann.

Diekmann kennt Henschels Buch, und er versteht die Kritik nicht; er, der freundliche Liberalkonservative, in dessen Amtszeit es »einen deutlichen Anstieg der absoluten Anzahl der Rügen des Presserats gegenüber Bild« gegeben haben soll (Wikipedia) und für den die Verletzung des Persönlichkeitsrechts nur Teil des Spiels ist, das sich Demokratie nennt. Dass Diekmann gegen die Taz-Satire, die seinen vermeintlichen XXS-Penis thematisierte, gerichtlich vorging, findet er heute so zum Lachen wie seine ewige Gelfrisur, denn, wie das Landgericht Berlin den Antrag auf Schmerzensgeld abschmetterte, »wer sich bewusst seinen wirtschaftlichen Vorteil aus der Persönlichkeitsrechtsverletzung anderer sucht, wird weniger schwer durch die Verletzung seines eigenen Persönlichkeitsrechts belastet. Denn er hat sich mit Wissen und Wollen in das Geschäft der Persönlichkeitsrechtsverletzungen begeben und wird daher – nach allgemeinen Regeln menschlichen Zusammenlebens – davon ausgehen, dass diejenigen Maßstäbe, die er anderen gegenüber anlegt, auch für ihn selbst von Belang sind.« Diekmann zitiert’s, und zwar selbstkritisch: »Ich bin ein solcher Idiot!« Denn dass jemand, und sei’s die Taz mit ihrer denkbar stupiden Penisnummer, das Geschäft mit der Persönlichkeitsrechtsverletzung persifliert, bedeutet ja, dass das Geschäft auf der Höhe ist, und eine hier und da nicht ganz astreine Geschäftspraxis spricht ja nicht gegen, sondern für die prinzipielle Sauberkeit der Geschäftsidee.

Man muss sich Kai Diekmann als glücklichen Menschen vorstellen, und wenn er, erkennbar ein Freund großer Männer, lang und breit vom Sterben des alten Bild-Rosses und »konservativen Hardliners« Peter (»Pepe«) Boenisch berichtet – Diekmann hat nach eigener Aussage jahrzehntelang jeden Zettel aufgehoben und dokumentiert und zitiert nach Kräften –, dann ist natürlich nicht die Rede davon, dass Boenisch seine Leser mal als »Primitivos« beschrieb. Solcher Zynismus ist Diekmann fremd: In einem »Schweinestall« (Henschel) nach eigener Fasson ist die Wutz glücklich, und wer sich für geschlossene Nebenwelten erwärmen kann, etwa die, in der man rundum einverstanden ist und gut dafür bezahlt wird, der mag an »Ich war Bild« sogar ein Vergnügen finden. »Da seh’ ich die Story nicht«, lautet der legendäre Satz, den Redaktionsleiter Schwindmann einst Wallraff als Hans Esser um die Ohren schlug. Diekmann dagegen hat eine: seine, in der ein katholischer Anwaltssohn aus Bielefeld von der Schülerzeitung zu Springer gelangt, zum Teil ebender Prominenz wird, die sein Blatt füllt, und unter den Tränen seiner »coolen Truppe« (zu der, versteht sich, auch Reichelt und dessen Spezi Paul Ronzheimer gehören) den Abschied nimmt. Eine Boulevardstory, die kunstgerecht zum Boulevardbuch wird, das, personalisierend, parteiisch und scheinheilig, die halbe Wahrheit groß herausbringt. Ästhetisch, muss man sagen, passt’s.