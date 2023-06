»Wir ziehen das durch«

Vuk Valcic/ZUMA Wire/IMAGO Gewerkschafter der National Union of Rail, Maritime and Transport Workers am Freitag beim Streik in London

Die Anreise der beiden Fangruppen von City und United aus Manchester zum englischen Fußballcupfinale im Londoner Wembley Stadium war am Sonnabend länger und umständlicher als sonst bei Fahrten nach London. Denn das Spiel fiel mit einem neuerlichen Streiktag der britischen Eisenbahner zusammen.

Von Mittwoch bis Sonntag kam es zu erheblichen Verzögerungen und landesweiten Ausfällen im Schienenverkehr aufgrund eines Ausstands der beiden Gewerkschaften ASLEF und RMT. Die Lokführer von ASLEF streikten am Mittwoch und am Sonnabend, während RMT am Freitag zur Arbeitsniederlegung aufgerufen hatte. Am Donnerstag und Freitag verweigerten die ASLEF-Mitglieder Überstunden, was zu weiteren Ausfällen führte. Auch am Sonntag waren die Auswirkungen im ganzen Land zu spüren, viele Verbindungen fielen aus, etliche Züge verkehrten mit erheblicher Verspätung. Bei den Betreibern von Avanti West Coast, Transpennine Express und Southeastern fuhr am Sonnabend kein einziger Zug.

Der ASLEF-Vorsitzende John Michael (»Mick«) Whelan entschuldigte sich gegenüber BBC zwar für etwaige Unannehmlichkeiten und sagte, die Streikenden wollen »die normale arbeitende Bevölkerung nicht stören«. Doch machte er klar, dass die Schuld an den fortgesetzten Arbeitskampfmaßnahmen bei der Regierung und den Bahnbetreibern liege. Er warnte zugleich davor, dass die Ausstände jahrelang andauern könnten, bis eine Lösung gefunden sei.

Ähnliches war vom RMT-Vorsitzenden Michael (»Mick«) Lynch zu vernehmen. In einem Interview mit dem Magazine Tribune betonte er, es gehe um mehr als um Jobsicherheit und Reallohnerhöhungen: »Es ist ein Kampf um die Zukunft der Eisenbahnen«. Am RMT-Streiktag schrieb Lynch an alle Parlamentarier. In dem am Freitag veröffentlichten Brief kritisierte er die Regierung für ihren Umgang mit dem seit einem Jahr andauernden Arbeitskampf. Sie habe »Milliarden Pfund für einen vergeblichen Krieg gegen die Eisenbahngewerkschaften verschwendet«, so Lynch. Die Parlamentarier müssten nun Druck auf den konservativen Premierminister Rishi Sunak ausüben, ein verbessertes Angebot vorzulegen, das »Personal und Dienstleistungen schützt«. Laut Berechnungen der Gewerkschaft hat der Arbeitskampf bei den britischen Bahnen bisher ein Loch von umgerechnet 5,8 Milliarden Euro (5 Milliarden Pfund) in den Staatshaushalt gerissen – weit mehr als die Gehaltsforderungen der Eisenbahner ausmachen. Zu der Summe zählen 900 Millionen Pfund, die wegen Ticketausfällen an den Streiktagen an die Betreibergesellschaften überwiesen wurden.

Wie Whelan von ASLEF macht auch Lynch die Regierung für die Streiks verantwortlich: »Arbeiter, Fahrgäste und Steuerzahler müssen den Preis für das katastrophale Missmanagement der Regierung in der Wirtschaft und im öffentlichen Verkehr zahlen.« Lynch forderte die englische Regierung auf, den Vorbildern in Wales und Schottland zu folgen. Dort gab es in den vergangenen Monaten akzeptable Lohnabschlüsse und verbesserte Angebote an die Gewerkschaften, wonach die Arbeitskämpfe ausgesetzt wurden: »Es gibt keine Streikaktionen bei den von der schottischen und der walisischen Regierung kontrollierten Eisenbahnen, weil diese Regierungen einen fairen und weniger ideologischen Ansatz gewählt haben.«

Anfang des Jahres hatte die schottische Regierung auf Drängen der Gewerkschaft den Nachtzug Caledonian Sleeper wieder verstaatlicht. Eine Rücknahme der Privatisierungen in anderen Landesteilen ist auch eine der Forderungen von RMT in den aktuellen Kämpfen.

Dass Lynchs Appell an die Parlamentarier erfolgreich sein und die Regierung zum Einlenken bringen wird, ist unwahrscheinlich. Derzeit gibt es keine Gespräche: »Ich habe den Verkehrsminister zuletzt vor Weihnachten gesehen«, zeigt sich Whelan gegenüber BBC ernüchtert. Seit vier Jahren haben die Eisenbahner keine Lohnerhöhungen erhalten. Sie stellen sich auf lange Arbeitskämpfe ein: »Wir ziehen das durch, egal wie lange es dauert, auch wenn es vier oder fünf Jahre sind«, zeigt sich Whelan auf Sky News kämpferisch.