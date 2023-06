SPÖ auf Rechtskurs

Martin Juen/SEPA.Media/imagp Lass uns reden: Der »Verband sozialistischer Student_innen in Österreich« am Sonnabend in Linz

Der neue Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs heißt Hans Peter Doskozil. Beim Sonderparteitag der SPÖ in Linz stimmten am Sonnabend 53 Prozent der Delegierten für ihn. Sein Hauptkonkurrent Andreas Babler kam auf 47 Prozent. Doskozil ist der ehemalige Landespolizeidirektor und jetzige Landeshauptmann des Burgenlands. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde er 2015, als Tausende Flüchtlinge die burgenländische Grenze überquerten und er eine strengere Migrations- und Sicherheitspolitik forderte. 2018 übernahm er den Vorsitz der SPÖ im Burgenland, wo er zunächst in einer Koalition mit der ultrarechten FPÖ regierte. 2020 erreichte er mit der SPÖ bei den Landtagswahlen die absolute Mehrheit.

Danach profilierte sich Doskozil als größter parteiinterner Kritiker der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Die Ärztin aus Wien hatte ihr Amt 2018 angetreten und war die erste Frau an der Spitze der SPÖ. Bei den Nationalratswahlen 2019 sackte die Partei mit ihr als Spitzenkandidatin auf 21,2 Prozent ab, das schlechteste Ergebnis der Parteigeschichte. Rendi-Wagner blieb trotzdem Parteivorsitzende, nicht zuletzt dank der Unterstützung der mächtigen SPÖ Wien. Als die ständigen Sticheleien gegen sie aus dem Burgenland zu immer mehr Unruhe in der Partei führten, stimmte sie im März 2023 einer Mitgliederbefragung zu, um die Diskussionen um den Parteivorsitz zu klären.

Bevor die Mitgliederbefragung am 24. April begann, etablierte sich mit dem gelernten Maschinenschlosser und Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler ein Repräsentant des linken Flügels der SPÖ als dritter ernstzunehmender Kandidat. Der Ausgang der Befragung, bei der etwas mehr als 100.000 Parteimitglieder abstimmten, war denkbar knapp. Das am 22. Mai verlautbarte Resultat sah Doskozil mit 33,7 Prozent der Stimmen vorn, gefolgt von Babler mit 31,5 Prozent und Rendi-Wagner mit 31,4 Prozent. Rendi-Wagner gab daraufhin ihren Rücktritt bekannt, Babler erklärte, bei der Abstimmung um den Parteivorsitz anlässlich des Sonderparteitags am 3. Juni gegen Doskozil antreten zu wollen.

45 Minuten Redezeit hatten die Kandidaten. Doskozil blieb sachlich, konzentrierte sich auf Innenpolitik und verwies auf seine Erfolge als burgenländischer Landeshauptmann. Babler war leidenschaftlich, bemühte die ursprünglichen Ideale der Sozialdemokratie und kritisierte multinationale Konzerne. Seine Rede führte zu mehr Begeisterung im Publikum, bei der Abstimmung half das jedoch nichts. Die österreichische Sozialdemokratie schlägt damit einen Rechtskurs ein. Kritiker meinen, dass man die FPÖ bei den Nationalratswahlen 2024 als deren Kopie schlagen wolle. Im Moment liegen die Ultrarechten bei allen Umfragen für die Nationalratswahlen vorne.

Doskozil erklärte auf dem Sonderparteitag, bundesweit weder mit der FPÖ noch mit der ÖVP eine Regierung bilden zu wollen. Ihm schwebt nach deutschem Vorbild eine Koalition mit den Grünen und den liberalen Neos vor. Mit Blick auf die momentanen Umfrageergebnisse scheint das schwer möglich. In jedem Fall muss Doskozil die Sozialdemokratie einen, um bei den kommenden Nationalratswahlen Gewinne einfahren zu können. Er begann am Sonnabend mit einer Geste, bat seinen Konkurrenten Babler am Ende des Sonderparteitags zu sich auf die Bühne. Doch Doskozils Weg an die Macht hinterlässt tiefe Gräben in der SPÖ. Die Delegierten aus Wien, der historischen Hochburg der österreichischen Sozialdemokratie, machten bei dem Parteitag keinen Hehl daraus, dass ihnen die Wahl Doskozils zum Vorsitzenden zuwider war.

Von der Niederlage Bablers profitieren könnte die KPÖ. Nach den jüngsten Wahlerfolgen in der Steiermark und in Salzburg ist es nicht auszuschließen, dass die KPÖ 2024 erstmals seit 1959 wieder in den österreichischen Nationalrat einzieht. Linke Wähler, die bei einem Vorsitzenden Babler damit geliebäugelt hätten, die SPÖ zu wählen, werden nun ihre Stimme eher den Kommunisten geben. Gut möglich, dass die österreichische Parteienlandschaft 2024 neue Formen annimmt.