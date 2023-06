Deal mit Inhaftierten

Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/REUTERS Wieder auf sicherem Boden: Der Däne Thomas Kjems am Sonnabend mit seinen Eltern am Kopenhagener Flughafen

Am Freitag hat der Iran zwei Österreicher und einen Dänen aus jahrelanger Haft entlassen. Sie sind offenbar Teil eines Handels zwischen Belgien und der iranischen Regierung, bei dem am 26. Mai bereits der belgische Entwicklungshelfer Olivier Vandecasteele gegen den wegen Terrorismus verurteilten, iranischen Diplomaten Assadollah Assadi ausgetauscht wurde. Belgien musste sich deshalb heftige Kritik gefallen lassen.

Die drei Männer wurden wie zuvor schon Vandecasteele über das Sultanat Oman ausgeflogen und landeten am frühen Samstag morgen auf dem Militärflughafen Melsbroek unweit von Brüssel, wo sie von der belgischen Außenministerin Hadja Lahbib empfangen wurden, berichtete die flämische Tageszeitung De Morgen. Oman hatte das Tauschgeschäft zwischen Belgien und dem Iran vermittelt.

Bei den Österreichern handelt es sich laut der österreichischen Tageszeitung Der Standard um Kamran Ghaderi und Massud Mossaheb. Beide besitzen auch die iranische Staatsbürgerschaft. Sie waren im Iran wegen angeblicher Spionage zu jeweils zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der IT-Experte Ghaderi saß seit 2016 im Gefängnis, Mossaheb seit 2019. Er ist Generalsekretär der Österreichisch-Iranischen Gesellschaft. Der Däne Thomas Kjems wurde am 1. November 2022 am Rande einer Demonstration für Frauenrechte in Teheran festgenommen, berichtete der öffentlich-rechtliche dänische Sender Danmarks Radio. Laut seinen Anwälten soll er aber überhaupt nicht an der Demo teilgenommen haben, sondern zufällig hineingeraten sein.

»Das ist ein sehr bewegender Tag für uns alle«, zitierte der Kurier am Freitag den österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg. Er dankte dem Sultanat Oman, das in der Sache vermittelt hatte. Bundeskanzler Karl Nehammer sprach von einem »riesengroßen diplomatischen Erfolg«. Den sich freilich in erster Linie Belgien ans Revers heften darf. Wäre die Regierung in Brüssel nicht bereit gewesen, Assadi auszutauschen, wären weder Vandecasteele noch die anderen freigekommen.

Schon vor dem Austausch von Assadi gegen Vandecasteele sei klar gewesen, dass die drei anderen auch freigelassen werden, erfuhr der öffentlich-rechtliche flämische Sender VRT. Die Nachricht sei aber von Belgien bewusst zurückgehalten worden, um den Handel nicht im letzten Augenblick zu gefährden. Der belgische Premierminister Alexander De Croo teilte am Freitag auf Twitter mit, er habe Kanzler Nehammer und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erst am Donnerstag beim Gipfeltreffen in Moldau über die bevorstehende Freilassung informiert.

Belgien war bereits nach dem Austausch Assadis gegen Vandecasteele von Menschenrechtsorganisationen und der belgischen Opposition heftig kritisiert worden. »Das Kapitulieren des belgischen Staates gegenüber den Erpressungsversuchen der Islamischen Republik Iran macht ihre eklatantesten Menschenrechtsverletzungen straffrei«, zitierte Der Standard zwei in Österreich ansässige Exilgruppen von Iranern. »Das ist ein Handbuch ›Wie hole ich Terroristen aus der Zelle‹«, mäkelte Donnerstag der Fraktionschef der oppositionellen Nieuw-Vlaamse Alliantie, Peter De Roover, VRT zufolge.

Assadi, der an der iranischen Botschaft in Wien arbeitete, soll 2018 einen Anschlag auf eine Kundgebung iranischer Oppositioneller in Frankreich vorbereitet haben. Er wurde am 10. Juni 2018 auf einer Autobahnraststätte in Bayern verhaftet und nach Belgien überstellt. 2021 wurde er in Antwerpen zu 20 Jahren verurteilt. Der Iran bestreitet die Vorwürfe vehement.

Außer Assadi sind anscheinend keine weiteren Iraner ausgetauscht worden, obwohl sich noch drei iranische Staatsbürger in Belgien in Haft befinden, die für Teheran interessant sein könnten. Gleichzeitig sitzen noch 22 Europäer in iranischen Gefängnissen, darunter ein weiterer Österreicher und einige Deutsche, wie Nahid Taghavi, die im August 2021 wegen angeblicher »Propaganda gegen den Staat« und »Mitgliedschaft in einer illegalen Gruppe« zu zehn Jahren und acht Monaten Haft verurteilt wurde. Auf den Deutschiraner Djamshid Sharmahd wartet sogar die Todesstrafe. Seine Tochter erklärte Mitte Mai, die iranische Regierung habe ihrer Familie von Anfang an gesagt, dass man ihren Vater als Terroristen erscheinen lassen werde, um ihn dann austauschen zu können. Diese Chance wurde vorerst verpasst.