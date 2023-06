Zu fortschrittlich für Che

dts Nachrichtenagentur/imago Vor großen Entscheidungen? Eingang zum Karl-Liebknecht-Haus in Berlin

Als »progressive« Linke hat man es nicht leicht. Zum Beispiel in der Linke-Bundestagsfraktion. Cornelia Möhring, Bundestagsabgeordnete aus dem notorisch erfolglosen Landesverband Schleswig-Holstein, mag »kaum noch von Fraktion sprechen«. Eigentlich habe man nur »eine Ansammlung von für Die Linke gewählten Menschen«, die sich in einer Sitzungswoche am Dienstag zusammensetzen, »seltenst in voller Besetzung«. Ansonsten mache jeder und jede, »was er oder sie will«. Möhring stört, dass die Fraktion die Rolle der linken Opposition so versteht, dass »man irgendwie gnadenlos auf alles draufhaut, was von Grünen und SPD kommt«.

Die sitzen zwar in der Regierung, aber Möhring hat festgestellt, dass der Gegner »eigentlich rechts steht«, und man sich folglich darauf konzentrieren solle, Union, AfD und FDP zu kritisieren, »statt unsere möglichen Verbündeten«. »Die Krise« bekommt Möhring nach eigenem Bekunden, wenn sie »Geschlossenheit, Geschlossenheit« höre. Das könne sie nicht mehr ertragen. Sie findet, dass »wir mit einer Gruppe« im Bundestag »tatsächlich besser dran wären«. Man müsse diesen Prozess beschleunigen.

Vor ihr im Münzenberg-Saal des ND-Gebäudes sitzen am Sonnabend in Berlin nicht ganz 50 Genossinnen und Genossen der linksliberalen Strömung in Die Linke. Einmal mehr hat das sogenannte Netzwerk Progressive Linke zur Aussprache geladen. Man will hier, das machen nicht nur Möhrings Ausführungen deutlich, die Trennung von dem Flügel der Partei, für den die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht spricht, jeden Tag dringender. Und man will noch ein bisschen mehr – nämlich ohne Verzug ans Parteiprogramm. Als Bühne für den Showdown ist der für November angesetzte Bundesparteitag vorgesehen; dort will das Netzwerk zwei Anträge einbringen.

Der erste Antrag »Die Krise der Partei beenden – Entscheidungen herbeiführen« besteht aus drei Punkten. Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, »Angriffe« von Mitgliedern der Fraktion auf Gremien und Entscheidungen der Partei zurückzuweisen, »Alleingängen« von Fraktionsmitgliedern bzw. Versuchen, eine konkurrierende Partei zu organisieren oder damit zu »drohen«, entgegenzutreten und die Mitgliedschaft in der Fraktion »schnellstmöglich durch Ausschluss zu beenden«, falls Mitglieder der Fraktion sich an derlei beteiligen. Der Parteivorstand wird aufgefordert, solchen Bestrebungen »entschlossen und kompromisslos entgegenzutreten« und »satzungsgemäß konsequent« dagegen vorzugehen. Drittens werden die Landesverbände ermahnt, auf die über ihre Landeslisten gewählten Abgeordneten in diesem Sinne einzuwirken.

In der Begründung des Antrages ist von einer »verantwortungslosen Zerstörung der Partei durch die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten« die Rede. Das müsse aufhören. Weiter heißt es: »Sollte die jetzige Fraktion dazu unfähig sein, müssen die MdB, die bereit sind, diesen Bruch zu vollziehen, die volle politische Rückendeckung und Unterstützung des Parteitages und des Parteivorstandes enthalten«. Dieser Punkt war laut Thomas Nord zunächst auch im eigentlichen Antragstext enthalten; da er aber so »interpretiert« werden könne, »als würden wir die Partei spalten wollen«, habe man ihn wieder herausgenommen.

Der zweite Antrag »Die Linke neu begründen« zielt bereits auf die Zeit nach dem »Bruch«. Der Parteitag soll beschließen, dass der Vorstand nach der Europawahl im zweiten Halbjahr 2024 die Debatte zur »programmatischen Neubegründung« intensiviert. 2026 soll dieser Prozess mit einer Urabstimmung aller Mitglieder enden. Der Vorstand soll dazu Arbeitsgremien bilden und in die, wie es etwas unklar heißt, »alle Arbeitsgemeinschaften, Plattformen und Zusammenschlüsse sowie sämtliche Mitglieder« einladen, die »ein Interesse daran haben, dass Die Linke wieder zu einer programmatisch klar erkennbaren« Partei wird.

Hier gab es eine kleine Kontroverse: Mehrere Teilnehmer wollten aus taktischen Gründen den Satz entfernen, dass man keine Debatte mit den Teilen der Partei führen wolle, »die mit der Gründung einer konkurrierenden Partei drohen«. Wer eine neue Partei gründen wolle, solle das »tun und gehen«, stand in dem Antragsentwurf. Der ehemalige Bundesschatzmeister Nord verteidigte diese Passage. Dagegen sprach Klaus Lederer. Diese Sätze hätten in dem Antrag nichts zu suchen. Er wolle diese »reine Fixierung auf das linkskonservative Milieu« nicht; das führe die Programmdebatte – die Lederer offensichtlich für die entscheidende Frage hält – auf ein Nebengleis. Da könne man dann auch gleich »das rein bewegungsorientierte Spektrum« einbeziehen, das »jede Pressemitteilung einer sozialen Bewegung mit einem Linke-Briefkopf versieht«, moserte der regierungslinke Genosse. Man wolle die Programmdebatte, »weil wir dringend eine Programmdebatte brauchen«. Das sei auch dann der Fall, »wenn Sahra Wagenknecht uns nicht erpressen würde«. Am Ende einigte man sich per Abstimmung auf eine Kompromissformulierung.

Der Tag klang mit der Beratung einer Reihe von Positionspapieren zur Europapolitik aus. In eines war ein Zitat von Che Guevara gerutscht. Ein Teilnehmer bat am Saalmikrophon darum, das herauszunehmen. Begründung: »Für eine progressive Linke ist Che Guevara kein guter Bezugspunkt.« Widerspruch regte sich nicht.