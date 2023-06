Polen: Opposition mobilisiert

Kacper Pempel/REUTERS Passend zu Tusks Plan, die Polen wieder zu einen: Eine überdimensionierte Flagge am Sonntag in Warschau

Rund eine halbe Million Menschen haben am Sonntag in Warschau für ein Ende der Herrschaft der reaktionären Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) demonstriert. Die rege Teilnahme überraschte offenbar selbst die Veranstalter, die zum Abschluss von der »größten demokratischen Kundgebung in der Geschichte Polens« sprachen. Noch zwei Stunden nachdem sich der Demonstrationszug im Süden der Innenstadt in Bewegung gesetzt hatte, trafen dort weiterhin Leute ein, die mitlaufen wollten.

Die von der christdemokratischen »Bürgerplattform« (PO) unter Exministerpräsident Donald Tusk organisierte Kundgebung fand an einem historischen Jahrestag statt: Am 4. Juni 1989 hatte die Einheitsliste der »Solidarnosc« einen Erdrutschsieg über die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei errungen und damit den Beginn des Systemwandels zurück in Richtung Kapitalismus eingeleitet. Ein Gastauftritt von Expräsident Lech Walesa auf der Auftaktkundgebung verlief eher konfus und selbstverliebt und wurde nach »Losgehen«-Rufen aus der Menge vorzeitig abgebrochen: »Na gut, wenn Sie mir nicht zuhören wollen, höre ich eben auf«, so Walesa.

Auf der Abschlusskundgebung sagte Tusk, er wolle bei den Wahlen im Oktober erstens gewinnen, zweitens mit den Missbräuchen der Regierungspartei abrechnen, drittens den Opfern dieser Missbräuche – auch materielle – Genugtuung verschaffen und viertens Polen als Nation wieder versöhnen. Entsprechend fand die Demonstration unter einem Meer polnischer Flaggen statt, mit großem Abstand folgten EU-Fahnen, die Regenbogenbanner der LGBT-Community und die Regenschirme des »Frauenstreiks« gegen das faktische Abtreibungsverbot. Die originellste Parole wurde von Teilnehmern vor dem Präsidentenpalast gezeigt: »Das ist kein Präsident, das ist eine Ideologie« – die Paraphrase einer abfälligen Äußerung, die Staatspräsident Andrzej Duda in seinem Wahlkampf 2020 über die LGBT-Gemeinschaft getätigt hatte. Die Demonstration verlief bis zum Abschluss am frühen Nachmittag völlig friedlich. Führende Politiker der polnischen Linkspartei hatten sich in die PO-Kundgebung eingereiht. Einige Transparente erneuerten die Forderung nach einer Einheitsliste der Opposition für die nächsten Wahlen. Tusk nahm dieses Thema nicht auf.