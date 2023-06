Mindestens 275 Tote, mehr als 900 Verletzte

Stringer/REUTERS

Im indischen Bundesstaat Odisha kollidierte ein Personenzug am Freitag wohl aufgrund eines falschen elektronischen Signals mit einem stehenden Güterzug, in den kurz darauf noch ein Expresszug raste. »Die Hilfeschreie der eingeklemmten Passagiere und die vielen Leichen überall werden mich immer verfolgen«, sagte ein Arzt und Ersthelfer der Times of India. Bahnminister Ashwini Vaishnaw wies am Sonntag Rücktrittsforderungen wegen eingesparter Sicherheit zurück: »Jetzt ist keine Zeit für politische Diskussionen.« (jW)