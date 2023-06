Zwischenfall in Taiwanstraße

StockTrek Images/imago US-Kriegsschiff USS Chung-Hoon bei einer Flottendemonstration im Pazifik (18.7.2012)

Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu hat vor weiterer US-Einmischung auf Taiwan und vor einer möglichen Eskalation des Konflikts gewarnt. »Eine Konfrontation zwischen China und den USA« wäre »eine untragbare Katastrophe für die Welt«, konstatierte Li am Sonntag in Singapur beim diesjährigen Shangri-La-Dialog, der größten Sicherheitskonferenz in Asien. Mit Blick auf westliche Versuche, stets neue Keile zwischen Taiwan und Beijing zu treiben und damit die formale Sezession der Insel zu begünstigen, warnte Li: »Wenn jemand es wagen sollte, Taiwan von China abzuspalten, wird das chinesische Militär nicht eine Sekunde zögern.« Anstatt immer weiter zu eskalieren, sollten die USA »die Kooperation« mit Beijing »vertiefen«.

Überschattet wurde der Shangri-La-Dialog vom Beinahezusammenstoß zweier Kriegsschiffe in der Taiwanstraße. Dort hatte sich am Sonnabend ein chinesisches Schiff einem US-Zerstörer auf 150 Meter genähert. Das U.S. Indo-Pacific Command warf Chinas Marine daraufhin vor, mit »unsicherem« Vorgehen Gefahren zu schaffen. Das für Ostchina zuständige Eastern Theatre Command der chinesischen Streitkräfte warnte hingegen, indem Kriegsschiffe aus anderen Weltregionen immer wieder vor der chinesischen Küste kreuzten, provozierten sie »mutwillig Risiken«.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin war am Rande des Shangri-La-Dialogs um Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Shangfu bemüht, um Kommunikationskanäle für einen schnellen Austausch bei ungeplanten Zwischenfällen zu schaffen. Li, gegen den Washington 2018 Sanktionen verhängt hat, verweigert sich Gesprächen bislang. Nach einem bloßen Handschlag mit Austin in Singapur erläuterte er: »Wenn wir keinen gegenseitigen Respekt haben, dann wird die Kommunikation nicht produktiv sein.«

Gegen jegliche Konflikteskalation wandte sich Singapurs Vizepremierminister Lawrence Wong: Einen »neuen Kalten Krieg«, in dem man sich an der Eindämmung Chinas beteiligen oder aber die US-Präsenz in der Region zurückdrängen müsse, befürworte in Südostasien »niemand«.