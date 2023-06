»Die Orange

*

Wartet …, das schmeckt … Schon ist’s auf der Flucht.

… Wenig Musik nur, ein Stampfen, ein Summen –:

Mädchen, ihr warmen, Mädchen, ihr stummen,

tanzt den Geschmack der erfahrenen Frucht!

*

Tanzt die Orange. Wer kann sie vergessen,

wie sie, ertrinkend in sich, sich wehrt

wider ihr Süßsein. Ihr habt sie besessen.

Sie hat sich köstlich zu euch bekehrt.

*

Tanzt die Orange. Die wärmere Landschaft,

werft sie aus euch, dass die reife erstrahle

in Lüften der Heimat! Erglühte, enthüllt

*

Düfte um Düfte. Schafft die Verwandtschaft

mit der reinen, sich weigernden Schale,

mit dem Saft, der die Glückliche füllt!«

*

»Komisch, verstehe ich nicht.« Udo brütet über dem 15. Sonett an Orpheus von Rilke. »Meint der das sexuell? Dooooris!« Udo ruft seine Freundin. »Schrei bitte nicht so!« – »Du umarmst doch Bäume, Dorchen. Jetzt frage ich dich: Wie tanzt man eine Orange?« Doris überlegt. »Ich weiß, dass die Anthroposophen ihren Namen tanzen und eine New-Wave-Band aus den 80ern sang: ›Tanz den Mussolini!‹ Aber eine Orange? Obst tanzen kenne ich nicht.« – »Welche Band hat dazu aufgerufen, Mussolini zu tanzen?« fragt Udo empört. »Das kann ja nur eine Westgruppe gewesen sein!« – »Ja, ja. ›Dreh dich nach rechts, mach den Adolf Hitler. Tanz den Mussolini. Wackel mit den Hüften. Tanz den Jesus Christus, tanz den Kommunismus‹ oder so ähnlich ging der Text.«

Doris meint einen Song der Gruppe DAF (Deutsch-Amerikanische Freundschaft), eine dem Elektropunk und der Neuen Deutschen Welle zugeordnete Band aus Düsseldorf. Udo wundert sich. »Komische Jugend war das bei euch. Schmiss alles in einen Topf und berauschte sich dran.«

Sangría

Orange und Zitrone heiß abspülen, quer in drei Millimeter breite Scheiben schneiden, Kerne entfernen. Zusammen mit 250 g Zucker, 700 ml Weißwein und 700 ml Rotwein in ein großes Bowlegefäß geben und das Ganze einige Minuten rühren. Im Kühlschrank mindestens sechs Stunden kühlen. 250 g Pfirsiche und einen Apfel schälen, 250 g Erdbeeren waschen und putzen. Die Früchte kleinschneiden und zu der Bowle geben, außerdem 100 ml Orangenlikör und Eiswürfel. In großen Gläsern servieren.

»Wollen wir uns nicht lieber vernünftig über Politik unterhalten?« fragt Roswitha. »Ich lese hier gerade, dass die USA bei der Entwicklung von Hyperschallraketen jetzt Vollgas geben wollen, nachdem die Russen ihre ›Kinschal‹ eingesetzt haben.« – »Ach, Vollgas wollen die geben, ja?« Udo echauffiert sich. »Können gleich bei Nord Stream 2 anfangen und das reparieren. Bezahlt alles das Volk, dieses scheiß Wettrüsten. Ich sag’ euch, die Welt tanzt immer noch den Adolf Hitler … Lasst uns lieber über Rilke reden!« – »Da landen wir leider auch bei der Politik«, weiß Rossi. »Rilke lobte Mussolini und sah im Faschismus ein Heilmittel.« Udo klappt seinen Lyrikband zu. »Tja, ist nicht mein Tag heute, Leute. Ist einfach nicht mein Tag.«