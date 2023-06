Es ist die Frage, die am häufigsten gestellt wird: »Wo ist mein Dorf?« fragt die Palästinenserin Raeda Masri, 56, im Flüchtlingslager Al-Ein in der Stadt Nablus im besetzten Westjordanland, als sie die Straßenausstellung des Fotografen Ahmed Al-Bazz betrachtet. Vier Tage brauchte Al-Bazz, um seine Bilder an Wänden in 20 Orten im Westjordanland anzubringen – 17 Flüchtlingslager, ein Café in Ramallah, eine Schule in Deir Ammar und die israelische Mauer in Bethlehem.

Die Ausstellung zeigt Fotos von den Überresten der palästinensischen Dörfer, die in der Zeit nach der Gründung des Staates Israel von zionistischen Milizen überfallen wurden. Um 1948 wurden mehr als 500 Dörfer zerstört und drei Viertel der palästinensischen Bevölkerung – etwa 750.000 Menschen – vertrieben oder zur Flucht gezwungen. Eine Zeit, die von den Palästinensern als »Nakba« bezeichnet wird, was auf arabisch »Katastrophe« bedeutet. Heute ist die palästinensische Flüchtlingsbevölkerung mit mehr als sechs Millionen Menschen die größte der Welt. Einige von ihnen leben nur wenige Dutzend Kilometer von ihren ursprünglichen Dörfern entfernt in verarmten, überfüllten Flüchtlingslagern im Westjordanland oder im Gazastreifen. Für Al-Bazz sollen die Fotos aber nicht als Geschichten über die Vergangenheit betrachtet werden – »zumindest solange die Palästinenser gezwungen sind, Flüchtlinge zu bleiben, denen die israelische Kolonialherrschaft die Rückkehr in ihre Häuser und ihr Land verbietet«.

Zum 75. Jahrestag der Nakba entschied sich Al-Bazz, die Ausstellung auf der Straße zu machen, um die Menschen direkt zu erreichen – und zwar mit preiswerten Drucken, die auch kostenlos heruntergeladen werden können und bereits im Libanon in einem Flüchtlingslager, in Jordanien, in den USA und in Großbritannien ausgestellt wurden.

Raeda Masri besuchte ihr Heimatdorf, als sie sieben Jahre alt war. Sie erinnert sich immer noch gerne daran: »Es ist sehr wichtig, diese Fotos zu haben. Die Kinder wissen nichts über ihre Dörfer; wir können sie ihnen zeigen und sie unterrichten«, sagt sie. Die Lager sind voll von Kindern. Viele Passanten, die sich die Ausstellung ansahen, erzählten auch von ihren Besuchen in ihren Dörfern und ihrer Sehnsucht nach Rückkehr. »Wenn wir die Fotos sehen, weint unser Herz. Wir erinnern uns an unsere Erinnerungen, an unsere Vorfahren. Und unsere Kinder erleben immer noch diese Nakba«, erklärt Dina Habash aus dem entvölkerten Dorf Beit Dajan. Sie wurde in Balata, dem größten Flüchtlingslager im Westjordanland, geboren und lebt noch immer dort.

Einige reagieren auf die Ausstellung nicht so positiv, wie ein alter Mann im Lager Far’a am ersten Tag der Tournee: »Werden diese Fotos irgend etwas für uns ändern und uns unser Recht auf Rückkehr geben?« fragt er und zuckt mit den Schultern. Das Konzept der »andauernden Nakba« wird oft von Palästinensern vorgebracht, um auf die andauernden Vertreibungen und Enteignungen hinzuweisen. Heutzutage wird dieser Prozess einfach mit »anderen Taktiken« durchgeführt, erklärt Al-Bazz. Am vierten Tag seiner Tour im Flüchtlingslager Dschenin und in Deir Amar, beginnt die israelische Armee eine Militäroperation gegen den Gazastreifen, bei der am ersten Tag 15 Palästinenser getötet und drei Kommandeure des Islamischen Dschihad ins Visier genommen werden. Während der fünftägigen Offensive werden 33 Palästinenser im Gazastreifen getötet, darunter 15 Zivilisten, und Hunderte vertrieben – ihre Häuser sind durch die israelischen Angriffe zerstört worden.