»Die Regierung will in den Krieg gegen Russland ziehen«

privat Thomas Pringle

Wie würden Sie Ihre Politik kurz umreißen?

Ich bezeichne mich selbst nicht als linken Politiker, aber das ist es eigentlich, was ich bin. Über diese Begrifflichkeiten mache ich mir wenig Gedanken, aber ich unterstütze keine rechten Positionen. Ich würde mich als Sozialisten bezeichnen.

Was hat Sie zu der politischen Person, die Sie heute sind, gemacht?

Ich glaube, es waren meine Eltern. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter waren sehr politische Personen. Sie waren keine Anhänger der großen (konservativen, jW) Parteien, Fianna Fáil und Fine Gael, sondern sie standen außerhalb dieses Spektrums. Beide waren aktive Republikaner in den 1950ern, 60ern und den frühen 70ern. Sie arbeiteten sehr intensiv in ihrer Nachbarschaft und traten für die einfachen Leute ein. Das alles habe ich aufgesaugt, und es hat mich geprägt. In meinem Beruf wurde ich dann rasch aktiv. Ich trat der Gewerkschaft bei und wurde Betriebsrat. Bevor ich Abgeordneter wurde, habe ich für die Kommunalverwaltung in der Trinkwasseraufbereitung gearbeitet.

Ich wohne in Killybegs im Südwesten der Grafschaft Donegal (dem nordöstlichen Rand der Republik Irland, westlich der Grenze zu Nordirland, jW). Irgendwann 1999 standen Kommunalwahlen an und wir saßen am Abend zusammen und haben geredet. Da kamen dann ein paar Leute auf mich zu und meinten, es solle doch jemand als Unabhängiger zu den Wahlen antreten, denn die Chancen für einen unabhängigen Kandidaten in Killybegs würden sehr gut stehen. Und nach einiger Diskussion meinte ich, ich würde es versuchen. Am Ende wurde ich dann sogar gewählt, und das war dann mein Start als Politiker.

Sie haben erwähnt, dass Ihre Eltern republikanische Aktivisten waren. Ihr Vater war auch ein republikanischer Gefangener. Wie war es, als Sohn eines republikanischen Gefangenen aufzuwachsen?

Für mich war das ein normales Leben, weil es das einzige Leben war, das ich kannte. Als ich klein war, wurde das Haus immer wieder von der Polizei durchsucht. Ich erinnere mich, dass ich öfter am Morgen aufstand, um in die Schule zu gehen, und als ich die Tür öffnete, war das Haus von bewaffneten Polizisten umstellt. Als ich elf oder zwölf Jahre alt war, wurde mein Vater dann zum Tode verurteilt, da er für einen Bankraub in der Grafschaft Roscommon verantwortlich gemacht wurde. Das Urteil wurde dann auf 40 Jahre Haft im Hochsicherheitsgefängnis Portlaoise in der Grafschaft Laois umgewandelt. Von dem Tag an besuchte ich ihn regelmäßig, bis seine Verurteilung aufgehoben wurde. Das war 1995. Als mein Vater freigelassen wurde, sagte ein Freund von mir, dass es schwierig für uns gewesen sein muss. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte, denn das war mein Leben. Ich wusste nicht, wie andere Leute leben.

Der Südwesten von Donegal ist nicht weit von Nordirland entfernt. Wie war das Leben dort, nur unweit vom Krieg auf der anderen Seite der Grenze?

Donegal hat mit dem Rest der Republik Irland nur eine vier Kilometer lange Verbindung. Wir mussten also eigentlich immer durch Nordirland fahren, um irgendwo anders in der Republik hinzukommen. Wir kannten also die Situation dort sehr gut, weil wir sie einfach immer selbst sahen, wenn wir nach Dublin, in die Hauptstadt, fuhren. Wir erlebten die Straßenkontrollen des britischen Militärs und all das. Ich wusste damals, dass das alles nicht richtig war und die Situation auch nicht so sein musste. Nach dem Karfreitagsabkommen von 1998 war die Situation dann ganz anders, und viele Menschen erkannten, wie es immer hätte sein können. Ich meine damit, warum das Land vereint sein sollte.

Die britische Polizei und das Militär verschwanden von der Grenze, und es gab Bewegungsfreiheit und ungehindertes Fahren von und nach Nordirland. Wenn wir zuvor von Donegal nach Dublin fuhren, wurde das Auto zumindest einmal aufgehalten und durchsucht. Zumeist passierte es aber mehrmals. Wir wussten immer, dass es falsch war, dass die Soldaten auf der Straße waren und Leute aufhielten, die einfach ihren täglichen Geschäften nachgingen.

Welchen Einfluss hatte der Krieg auf das Leben in Donegal?

Die Stadt, an der sich Donegal orientiert, ist Derry City. Das war die Stadt von Donegal. All die Bars und Pubs, die Dungloe Bar und alle anderen, wo die Leute hinfuhren, waren eigentlich in Donegal. Das Hinterland von Derry war Donegal. Durch die Teilung und die Grenzziehung wurde das alles abgeschnitten. Das hatte einen großen Einfluss auf die Menschen, weil es ihr Leben erschwerte.

Das erste Mal, dass wir uns trafen, war vor mehr als zehn Jahren bei einer Solidaritätsveranstaltung für republikanische Gefangene im Süden der Grafschaft Derry nahe Toomebridge. Sie haben sich immer wieder für politische Gefangene eingesetzt. In der Republik Irland gibt es immer noch die Sondergerichte, die Special Criminal Courts (SCC), wo es nur eine geringe Beweislast gibt, anonyme Aussagen und keine Geschworenen. Wie ist die Menschenrechtslage heute in Irland?

Es gibt immer noch Gefangene, die aufgrund des Konflikts in Nordirland in Haft sind. Ihre Zahl ist rückläufig, und daher verbessert sich ein wenig die Situation. Aber wie Sie sagen, gibt es diese SCC. Die werden im Süden hier immer mehr Teil des normalen Lebens und der Rechtsprechung. Das ist gefährlich, weil sie zunehmend für nichtpolitische Anklagen verwendet werden. Der Staat wurde immun, weil es SCC bereits so lange gibt. Er denkt nicht mehr darüber nach, welchen negativen Einfluss die SCC-Existenz auf die Rechtsprechung und die Menschenrechtslage hat. Immer weniger Menschen haben in Irland die Möglichkeit, einen fairen Gerichtsprozess zu bekommen. Wenn es kein faires Rechtssystem gibt, dann werden die Menschenrechte für alle in der Gesellschaft unterminiert.

SCC sind Sondergerichtshöfe, die während des Kriegs in Nordirland in der Republik eingeführt wurden. Heute werden sie für alles möglich verwendet, und für SCC ist es gleichgültig, wer da als Angeklagter steht. Es kann nicht sein, dass ständig Sondergerichte eingesetzt werden, bei denen von vornherein klar ist, dass es eine Verurteilung geben wird. Denn genau zu diesem Zweck wurden sie damals etabliert: damit es garantierte Verurteilungen gibt. Beim SCC sitzen Richter, die Verurteilungen einzig und allein deswegen aussprechen, weil ein Polizist ihnen etwas erzählt, ohne Beweise vorzulegen. In Irland besteht ein Rechtssystem, das auf blindem Gehorsam der Richter gegenüber der Polizei basiert.

Sie erwähnen, dass es Probleme mit der Polizei gibt …

Durch den Konflikt im Norden wurde der Polizei im Süden freie Hand gegeben. Dadurch gab es über die letzten Jahrzehnte sehr viele Justizirrtümer in Irland.

Lassen Sie uns über Ihre Arbeit als Parlamentsabgeordneter sprechen. Sie sind als unabhängiger Abgeordneter im Parlament. Wäre es nicht einfacher, Teil einer Partei oder größeren Fraktion zu sein?

Das Problem sind die Gegenleistungen, die von dir erwartet werden, wenn du in einer Partei bist. Ich bin nicht gewillt, irgendwelche Kompromisse zu schließen. Ich bin der Meinung, dass das Parteiensystem das größte Problem ist. Du hast die gewählten Abgeordneten, die Partei und dann erst die Menschen. Die Partei dient als Puffer und Schirm zwischen den Abgeordneten und den Menschen, die sie gewählt haben. Als Unabhängiger hast du das nicht. Statt dessen ist der direkte Draht zu deinen Wählern da, und du kannst sie und ihre Wünsche direkt repräsentieren. Es sollten nicht die Parteien sein, die das Land gestalten, sondern die Menschen selbst.

Niall Carson/PA Wire/dpa Willkommen auf der Grünen Insel: Auf dem Black Mountain, der die nordirische Stadt Belfast überragt, sind Botschaften zu sehen, während US-Präsident Joseph Biden zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens zu Gast ist (12.4.2023)

In Irland machen viele Abgeordnete einfach, was die Partei will und nicht ihre Wähler, weil sie hoffen, irgendwann einmal selbst für sich von der Partei Posten zu bekommen. Als Unabhängiger ist das nicht möglich, niemand gibt dir Posten. Du musst ständig Kontakt mit den Menschen haben, sonst wählen sie dich nicht mehr. Vielleicht macht das aber auch die Arbeit einfacher.

Die Arbeit mit den Medien ist dafür schwieriger. Die Medien denken einfach, wenn du ein Unabhängiger bist, dann hast du für sie keinen Wert und bist nur eine Zeitverschwendung. Aber wir sind nicht hier wegen der Medien und ich wurde nicht gewählt, um die Medien zu vertreten.

Warum gibt es in Irland eine lange Tradition unabhängiger Parlamentsabgeordneter? Es gibt ja mehrere …

Das Wahlsystem ist sehr demokratisch und ermöglicht es dadurch, als Unabhängiger gewählt zu werden. In Irland brauchst du keine Partei, um in deinem Wahlkreis gewählt zu werden, denn das Land ist sehr klein. Du kennst die Leute in deinem Wahlkreis, und sie kennen dich und können zu dir kommen und mit dir reden. Die Politiker sind nicht fern und unnahbar für die Menschen wie in anderen Ländern. Geld ist in Irland dadurch auch weniger wichtig, um eine Wahlkampagne zu führen.

Außenpolitik ist einer Ihrer Schwerpunkte. Das große außenpolitische Thema in Europa ist der Ukraine-Krieg. Welche Auswirkungen hat er auf Irland?

Vor allem ist da das Flüchtlingsthema. Der Staat hat da gut reagiert, wie er mit den ukrainischen Flüchtlingen umgegangen ist, wie er sich um sie kümmert, Unterkünfte und Sozialleistungen anbietet. In Donegal ist der Anteil von Asylsuchenden pro Einwohner am höchsten. Es gibt Proteste gegen die Verwendung von Hotels als Unterkünfte, aber die große Mehrheit der Bevölkerung ist offen und zuvorkommend.

Leider zeigt Irland nicht dieselbe Unterstützung für andere Länder und Geflüchtete aus anderen Weltregionen wie für jene aus der Ukraine. Die Regierung trennt zwischen ukrainischen und allen anderen Geflüchteten. Das ermöglicht es der Rechten, die Situation auszunutzen und die lokale Bevölkerung zu instrumentalisieren. Das hat in letzter Zeit zu einiger Gewalt gegen Schutzsuchende geführt. Die Regierung will natürlich weitergehen und nicht nur ukrainische Flüchtlinge unterstützen, sondern die Ukraine auch militärisch unterstützen. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung dies mittragen würde. Außerdem stiegen auch die Preise für alles, vor allem Treibstoff – und dem Krieg wird die Schuld gegeben. Die Treibstoffpreise sind aber bereits davor rasant gestiegen.

Ist die Politik der Regierung für die rassistischen Proteste der letzten Monate verantwortlich?

Zu einem gewissen Grad ja. Die Proteste vor den Hotels in der Grafschaft Clare und der Angriff auf das Zeltlager in Dublin waren alle gegen nichtukrainische Schutzsuchende gerichtet. Es gibt andere rechtliche Regelungen für ukrainische Flüchtlinge, und regelmäßig hören wir von der Regierung Kommentare, dass nur ukrainische Flüchtlinge in Ordnung wären, aber die anderen Schutzsuchenden seien das Problem.

Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine: Wie verläuft die politische Debatte in Irland?

Ich sehe keinen Grund, warum es über die Neutralität überhaupt eine Diskussion geben soll. Die irische Bevölkerung hat in allen Umfragen mit jeweils mehr als 80 Prozent eindeutig klargemacht, dass sie weiter an der Neutralität festhalten will. Das ist das System, das die Iren wollen. Die politische Klasse, vor allem Fine Gael, aber zunehmend auch Fianna Fáil und die Grünen, wollen das ändern. Auch Sinn Féin macht zunehmend deutlich, dass sie das ändern will. Sie alle sehen, dass Neutralität nicht im Sinne ihrer europäischen Meister ist. Die EU-Verträge seit dem Lissabon-Vertrag vor 20 Jahren leiteten den Weg zu einer zentralisierten Außenpolitik aller Mitgliedstaaten durch die EU-Kommission ein.

Historisch gesehen war die Neutralität etwas sehr Mächtiges. Irland hatte dadurch auf der Weltbühne eine bedeutende Rolle für so ein kleines Land. Das würden wir verlieren und statt dessen ein weiteres Rad an der europäischen Kriegsmaschinerie werden. Das ist, was die Regierung möchte. Sie will die Neutralität loswerden.

Der militärisch-industrielle Komplex ist der letzte Teil der irischen Wirtschaft, der noch entwickelt werden kann. Die Regierung und die internationalen Konzerne wollen das nun ausnutzen und Geld damit machen. Das ist der Bereich des irischen Kapitalismus, wo noch große Profite erwirtschaftet werden können, wenn er vorangetrieben wird. Das ist die Motivation der Regierung, und damit möchte sie ausländische Direktinvestoren an Land ziehen.

Es gibt in Irland für Auslandseinsätze auch das Triplelock-System. Das bedeutet, dass es eine Mehrheit im UN-Sicherheitsrat geben muss, damit Irland an UN-Einsätzen und anderen Auslandseinsätzen teilnimmt. Nun sagt die Regierung, durch das russische Veto würde Moskau die Außenpolitik des Landes kontrollieren. Aber bisher gab es nie ein Problem mit dem Veto der USA, und niemand hat gesagt, dadurch würden die USA unsere Politik vorgeben. Ich habe im Parlament betont, dass seit 1975 die USA 115mal ein Veto eingelegt und Entscheidungen blockiert haben. Russland, China und die Sowjetunion haben gemeinsam nur etwa 22- oder 23mal ein Veto seit 1975 eingelegt. Den Sicherheitsrat lahmlegen war immer ein US-Werkzeug. Das war alles kein Problem, aber nun ist es eines, weil die Regierung gegen Russland in den Krieg ziehen will.

Sie sind sehr aktiv in der Unterstützung Palästinas und Kubas, etwa als Vorsitzender der irisch–kubanischen Parlamentariergruppe, und haben viele Anträge zu Palästina eingebracht. Wieso diese beiden Länder?

Weil es das Richtige ist, das zu tun. Kuba versucht seit Jahrzehnten, trotz des US-Embargos zu überleben. Es ist nur richtig und wichtig, dass es unsere Unterstützung bekommt. Palästinenser haben so ein schwieriges Leben. Das ist einer der wichtigsten globalen Schauplätze, und wir müssen Schulter an Schulter mit dem palästinensischen Volk in dieser schwierigen Situation stehen. Die Israelis haben ein Apartheid­regime errichtet. In Irland haben wir früher im Norden eine ähnliche Situation erlebt, und daher wissen wir als Iren besonders, wie falsch diese Situation ist.

Leider wird Irland zunehmend eine Dienerin des Meisters aus Brüssel, und die Regierung gibt ihre eigenständige außenpolitische Stimme auf. Die EU ist sehr heuchlerisch gegenüber Palästina und sehr solidarisch mit Israel. Es ist doch völlig bizarr, dass Ursula von der Leyen vergangene Woche ein Video für Twitter aufnimmt, in dem sie Israel zum 75. Geburtstag gratuliert. Ich finde das schockierend. Von der Leyen wurde nie von den EU-Bürgern gewählt, und sie spielt sich als Sprecherin von Europa auf. Die EU lässt Palästina im Stich. Irland sollte wieder eine stärkere Rolle einnehmen, um eine Lösung für das Problem mit Israel zu finden.

Was können Sie als Parlamentarier in Dublin für Palästina tun?

Die Situation ansprechen und so darauf aufmerksam machen. Wir haben ein Gesetz beschlossen, dass Waren aus den besetzten Gebieten nicht nach Irland eingeführt werden dürfen. Das ist die »Occupied Territories Bill«. Das ist sehr wichtig, weil es eine starke Botschaft an die Welt schickt: Wenn ein demokratisches Land wie Irland so etwas macht, dann muss es auch woanders möglich sein. Ich habe auch ein Gesetz eingebracht, dass irische Staatsanleihen nicht mehr in fossile Brennstoffe investiert werden dürfen. Das war immer nur ein kleiner Beitrag der irischen Investitionen, aber es ist ein wichtiges Signal für den Rest der Welt, dass fossiler Brennstoff schlecht ist.