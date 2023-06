Lichter Moment

Nicole Vogel

Die Aussichten sind blendend: Deutschlandweit soll es am Wochenende endlich warme Temperaturen geben, und die Sonne wird sich ausgiebig blicken lassen. Also raus mit dem Arsch an die Frühlingsluft, wie es in einem alten vogtländischen Volkslied heißt. Aber bloß nicht die Kamera vergessen. Denn das sind Idealbedingungen – das Licht lässt die Farben erstrahlen, schärft die Kontraste, und nicht zuletzt ist die Laune der geschätzten Mitbürgerinnen und Mitbürger um einiges besser, wenn sie gefragt werden, ob man sie fotografieren darf. Nicole Vogel hat das hier gezeigte Bild im Hochsommer geschossen. Der Betrachter vermutet den Strand darauf vielleicht an der Adria befindlich. Doch es handelt sich um eine Großstadt, von der oft gesagt wird, sie sei die nördlichste Italiens: München. Seit einigen Jahren ist die Isar im Zentrum renaturiert, mit dem Isar-Plan hatten die bayerischen Politgranden einen durchaus lichten Moment. Nun ist hier alles auf Erholung, Baden und Faulenzen gepolt. Und ein paar Meter weiter rauscht der hektische Stadtverkehr. (jW)