Ein Meer sollte man sein

Vladimir Savostyanov/ITAR-TASS/IMAGO »Die Form muss sich dem Inhalt anpassen, einfach und durchsichtig.« – Nazim Hikmet (1951)

Es gibt so was wie eine proletarische Weltliteratur. Dazu zählen Dichter wie Víctor Jara, Bertolt Brecht, Maxim Gorki, Tschingis Aitmatow, Anna Seghers, Louis Aragon und viele weitere. Ihre Verse und Sätze werden heute noch in Kampfparolen der Ausgebeuteten und Unterdrückten eingewoben. Ihre Kunstwerke zielen nicht auf den kosmopolitischen Weltbürger. Sie fassen die Weltrevolution ins Auge, den revolutionären Sturz des Weltbürgers durch die Vereinigung der Proletarier aller Länder. Das war auch der Horizont des unerschöpflichen Werks von Nazim Hikmet. Er ist vor 60 Jahren, am 3. Juni, in Moskau gestorben, begraben wurde er auf Nowodewitschi-Friedhof.

Hikmet, geboren am 15. Januar 1902 in Thessaloniki, erlebte eine Gesellschaft und einen Staat im Untergang. Das Osmanische Reich befand sich im Zustand der Agonie, das imperialistische Gemetzel durchkämmte die Völker. Hikmet konnte dem Alten nachhängen oder nach dem Neuen spähen, auf das seine ersten Gedichte bereits hinweisen. In dieser Situation beeindruckte ihn die russische Oktoberrevolution. Er sah darin die Rettung vor der Barbarei der kapitalistischen Klassenordnung und die Lösung für eine Zukunft in Frieden. Während seiner Offiziersausbildung an der Marineakademie auf der Insel Heybeli wandte er sich dem Marxismus zu.

1921 wurde für Hikmet zum Jahr der Schlüsselerlebnisse. Die Ermordung von Mustafa Suphi, Mitgründer der Türkischen Kommunistischen Partei (TKP), und 14 seiner Parteigenossen auf Anordnung der türkischen Führung nahm ihm die letzten Illusionen über die Bestrebungen der bürgerlichen Klasse. Daraufhin begab er sich im Gefolge der sogenannten Dorfliteratur, deren prominenteste Vertreter Yasar Kemal und Fakir Baykurt sind, auf Reisen nach Anatolien, wo er Anschluss an kommunistische Organisationen suchte. Die Eindrücke, die er in den Begegnungen mit den Bauern und Arbeitern gewann, sollten ihm ein Leben lang Stoff für seine Gedichte geben. In dem autobiographischen Roman »Die Romantiker« erinnert er sich an die Hände einer Bäuerin in Inebolu, »die den Strick der Last festhielten: zornig, als umfassten sie eine Axt, geduldig und liebevoll, als schaukelten sie eine Wiege«.

Hikmet zog Konsequenzen. Noch im selben Jahr schrieb er sich als Student an der Universität der Werktätigen des Orients in Moskau ein. Hier lernte er die Bolschewisten inmitten des sozialistischen Aufbaus kennen und kam in Kontakt mit Revolutionären und Künstlern sämtlicher Kontinente. Die Lehrjahre endeten 1924 mit dem Eintritt in die verbotene TKP. Es war das Jahr, in dem Wladimir I. ­Lenin starb, an dessen Leichnam Hikmet Ehrenwache hielt. In ihm hatte er seinen größten Lehrer gefunden: »An der Hand nimmt er mich / und zieht mich empor zu sich.«

Obwohl selbst der Staatsgründer der Türkischen Republik, Mustafa Kemal, seine Gedichte verehrte, wurden sie verboten. Wegen seiner Überzeugungen und der klaren politischen Aussagen in den Versen wurde Hikmet mehrfach inhaftiert. 1938, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, verurteilte ihn ein Kriegsgericht zu 28 Jahren Freiheitsstrafe inklusive Publikationsverbot. Trotzdem schrieb er. In der Gefängniszelle in Bursa entstanden bis zu seiner Entlassung 1950 unter anderem das »Epos vom Befreiungskrieg«, seine türkische Übersetzung von Leo Tolstois »Krieg und Frieden« und das mehrbändige, lyrisch verfasste Werk »Menschenlandschaften«, was ihn zum Begründer der modernen türkischen Literatur machte. Um seiner Einberufung in den Kriegsdienst zu entgehen, floh er 1951 nach Moskau. Dort sollte er bleiben.

Was Hikmet als Erneuerer auszeichnet, ist die restlose Befreiung der türkischen Lyrik von den Fesseln der höfischen Diwanlyrik und ihrer betäubenden Wirkung. Gleichermaßen inspiriert von den sowjetischen Futuristen und dem sozialistischen Realismus schuf er unter Rückgriff auf eine mittelalterliche Form des türkischen Volkslieds – den Destan – eine neue Form epischer Lyrik. Sie erlaubte ihm nahtlose Übergänge zwischen den Gattungen, so dass er nahezu grenzenlos Themen des alltäglichen Lebens poetisch behandeln konnte. Nichts konnte sich der Überführung in Poesie widersetzen. Die Strenge des metrischen Verses durchbrach er mit unfehlbarer Sicherheit und assoziativer Kühnheit zugunsten der lebendigen Realität: »Die Form muss sich dem Inhalt anpassen, einfach und durchsichtig. Die geschmeidigsten, einfachsten und passendsten Handschuhe sind jene, die so elastisch und gut gemacht sind, dass sie sich makellos den Fingern anfügen.«

Eine zentrale Metapher, auf die er immer wieder zurückkommt, bringt die reale Universalität seiner Dichtung zum Ausdruck. In einem Gedicht aus dem Jahr 1958 schreibt er: »Soll ich eine Wolke sein / oder ein Schiff, / soll ich ein Fisch sein / oder eine Alge? / Weder das eine noch das andere, auch jenes nicht. / Man sollte ein Meer sein, mein Sohn, / mitsamt seinen Wolken, seinen Schiffen, seinen Fischen, seinen Algen.« Hikmets Gesang ist ein Meer: Selbst Flüsse widersetzen sich vergeblich.