Frage der Zeit

Noel Gallagher würde sich für acht Millionen Pfund (9,3 Millionen Euro) »gründlich überlegen«, Oasis wieder zusammenzubringen. Das sagte der frühere Songwriter und Gitarrist der Britpopband dem britischen Sender Radio X am Donnerstag, einen Tag vor der Veröffentlichung des neuen Albums »Council Skies« seiner Band High Flying Birds. Er berichtete von einer Begegnung mit jugendlichen Fans in einem Fußballstadion in London, die gerade einmal so alt gewesen seien wie seine Kinder. »Das veranlasst mich zu denken, dass wir etwas wirklich Glänzendes und Zeitloses gemacht haben und ja, das fühlt sich gut an.« (dpa/jW)