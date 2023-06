Bei der Abschlussfeier an der Luftwaffenakademie in El Paso County im Bundesstaat Colorado hat US-Präsident Joseph Biden seinen Fuß mit einem Sandsack verwechselt und ist bei seinem rollatorfreien Gehversuch gestürzt. Zum Glück ist dem Sandsack bei dem Zusammenstoß nichts passiert. Der Sandsack ist aus robustem Stoff gewebt und verfügt über große Lebenserfahrung, was zum glimpflichen Ausgang der Malaise beigetragen hat. Wegen seiner körperlichen Fitness und ausgezeichneter grobstofflichen Resilienz überlegen demokratische Wahlkampfstrategen, den Sandsack an Bidens Stelle in den Wahlkampf gegen Donald Trump zu schicken. Er hätte eine realistische Chance.