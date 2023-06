Sehr teure Träume

Essam Al-Sudani/REUTERS Ölfeld in Basra, Irak

Am Sonntag entscheidet die aus 23 Staaten bestehende Arbeitsgemeinschaft ölfördernder Staaten »OPEC plus« zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder über ihre Fördermenge. Die Konferenz findet voraussichtlich als persönliches Treffen der Fachminister am Sitz der OPEC in Wien statt. Das ist seit der Coronakrise zur seltenen Ausnahme geworden: In der Regel finden nur kurze Videoschaltungen statt, nachdem sich die »Schwergewichte« der Gemeinschaft, vor allem Saudi-Arabien und Russland, schon im Vorfeld geeinigt haben.

Grundlage der am Sonntag stattfindenden Konferenz ist eine Stagnation der Ölpreise auf niedrigem Niveau mit tageweisen leichten Auf- und Abbewegungen, die zwar jeweils als Reaktion auf konkrete Ereignisse oder Erwartungen interpretiert werden, aber im wesentlichen nur kurzzeitige Börsenspekulationen widerspiegeln. So sind zum Beispiel die Meldungen vom Freitag morgen, die Ölpreise hätten sich geringfügig erhöht und der wichtigste Orientierungswert Brent sei (bei Lieferung im August) mit 74,63 Dollar um 35 Cent teurer gehandelt worden als am Vortag, ohne Aussagekraft. Wenige Stunden später, am Mittag unserer Zeit, notierte Brent bereits bei 75,35 Dollar. Die für Nordamerika maßgebliche Orientierungsmarke West Texas Intermediate (WTI), die am Donnerstag unterhalb von 70 Dollar gelegen hatte, wurde zu dieser Zeit mit 71,18 Dollar gehandelt.

Wie am Sonntag entschieden wird, lässt sich aufgrund dieser Zahlen nicht einmal annähernd sicher voraussagen. Die Mehrheit der Investmentbanken und anderer Analysten nimmt immer noch an, dass die OPEC plus trotz des für sie enttäuschend niedrigen Preisniveaus bei ihren gegenwärtigen Vorgaben für die Fördermengen der einzelnen Mitgliedstaaten bleiben werde. Allerdings ist zu beobachten, dass diese Mehrheit in den letzten Tagen ein bisschen abgeschmolzen ist. Zunehmend weisen Experten darauf hin, dass Überraschungen nicht ausgeschlossen seien.

Sie erinnern an den April, als mehrere der stärksten Förderländer der Gemeinschaft unerwartet »freiwillige« und einseitige Kürzungen bekanntgaben, die bis Jahresende gelten sollen. Zusammen mit einer gemeinsamen Einschränkung der Fördermengen, die die »OPEC plus« am 5. Oktober vorigen Jahres beschlossen hatte, und einer einseitigen Kürzung um 500.000 Barrel pro Tag, die Russland im Februar angekündigt hatte, ließ sich daraus eine Summe von 3,66 Millionen Barrel pro Tag errechnen – ungefähr vier Prozent der globalen Erdölproduktion.

Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus: Die Ölpreise, die zu diesem Zeitpunkt um mehrere Dollar über den gegenwärtigen lagen, stiegen an den Börsen zwar in den ersten Stunden an, »beruhigten« sich aber noch am selben Tag weitgehend wieder und sanken in der folgenden Zeit. Seither überschritt der Brent-Preis nur selten die 80-Dollar-Grenze, WTI wurde sogar wiederholt unterhalb der 60-Dollar-Grenze gehandelt.

Experten geben den Break-even-Preis der OPEC-Führungsmacht Saudi-Arabien mit 78 Dollar pro Barrel an. Das ist die Preishöhe, die ein Staat benötigt, um ein ausgeglichenes Budget aufstellen zu können. In Wirklichkeit ist das kein starrer, sondern ein mehr oder weniger variabler Wert, in dem unter anderem die geplanten gesellschaftlichen Zukunftsinvestitionen enthalten sind. Die herrschende »Elite« Saudi-Arabiens hat diesbezüglich sehr teure Träume.

Zwar überwiegen zur Zeit Prognosen, die für die zweite Jahreshälfte einen erhöhten globalen Bedarf an Erdöl und in dessen Folge auch steigende Preise erwarten. Sicher ist das aber keineswegs, nicht einmal die Gefahr einer sich verstärkenden weltweiten Rezession ist geschwunden. Daher wäre es in Wirklichkeit nicht überraschend, wenn im Zusammenhang mit der Konferenz am Sonntag zumindest einige Staaten eine nochmalige Kürzung ihrer Fördermengen ankündigen oder wenn sogar ein entsprechender kollektiver Beschluss zustande käme.