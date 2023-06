»Geheimdienst gehört abgeschafft«

Sebastian Kramer/dpa Antifaschistische Demonstration nach der Ermordung Walter Lübckes in Frankfurt am Main (Juni 2020)

Die Linke Niedersachsen kritisierte am Donnerstag abend den Verfassungsschutzbericht des Landes:

Im am Donnerstag veröffentlichten niedersächsischen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 verbreitet der Inlandsgeheimdienst erneut Falschinformationen über Die Linke und eine parteiinterne Strömung. Die Partei in Gänze wird in Niedersachsen nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Landespartei fordert die Landesregierung und den Dienst nun auf, die Falschbehauptung zu unterlassen und aus dem Bericht zu streichen.

Dazu sagt Thorben Peters, Kovorsitzender der Partei Die Linke Niedersachsen: »Wieder einmal verbreitet der Geheimdienst Fehlinformationen. Im heute vorgestellten niedersächsischen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 behauptet der Dienst, die innerparteiliche Strömung AKL (Antikapitalistische Linke, jW) habe sich ›mit eigenen Delegierten an den Parteitagen‹ beteiligt. Er gehe aus ›diesem Grunde‹ davon aus, dass die Mitglieder des Zusammenschlusses ›auch 2023 versuchen werden, Einfluss auf ihre Partei in Niedersachsen auszuüben‹. Dazu stelle ich fest: Im Jahr 2022 hat die AKL kein Delegiertenmandat bei den Parteitagen unserer Landespartei wahrgenommen. Auch hat es im Berichtszeitraum keine erneuten Debatten über die DDR-Geschichte gegeben, wie vom niedersächsischen Geheimdienst suggeriert, auf die von der AKL im Rahmen von niedersächsischen Parteitagen Einfluss genommen hätte werden können. Zudem weise ich den Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit der genannten Strömung zurück.

Der Bericht zeigt wieder einmal die systematischen Schwächen des Dienstes. Nicht einmal einfache Fakten halten der Überprüfung stand. Alte Behauptungen werden offenbar ungeprüft und per ›Copy-and-Paste‹ immer wieder neu verbreitet. Die Belege und Quellen bleiben im Dunkeln, denn sie existieren ja auch gar nicht. Doch nicht allein wegen dieser Fehler, sondern auch aus grundsätzlichen demokratischen Erwägungen sagen wir: Der Geheimdienst gehört abgeschafft und muss durch ein wissenschaftlich und transparent arbeitendes Demokratieinstitut ersetzt werden, dessen Erkenntnisse neutral und öffentlich überprüft werden können. Das wäre ein Schritt hin zu mehr Demokratie. Statt Märchen über parteiinterne Strömungen hätte ich lieber mehr Informationen in dem Jahresbericht gelesen, wer in der Vergangenheit aktive Mitglieder meiner Partei bespitzelt hatte, was Anfang 2022 erneut Thema in den niedersächsischen Medien war.«

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC wird 25 Jahre alt und teilte dazu mit:

(…) »Die neue, neoliberale Globalisierungswelle war nicht dazu angetan, Menschen und ihre Rechte in den Mittelpunkt zu stellen«, sagt Hugo Braun vom europäischen ATTAC-Netzwerk (EAN). »Ignacio Ramonet hat den Zündfunken gelegt: Mit nur 0,1 Prozent Finanztransaktionssteuer Hunger und Armut in der Welt bekämpfen – das war die Idee, die am 3. Juni 1998 zur Gründung von ATTAC Frankreich geführt hat. Gleich danach haben unsere französischen Freund*innen zu einem internationalen Treffen in Paris eingeladen. Und es kamen Unzählige zusammen, die die Globalisierung gerechter gestalten wollten.«

In Deutschland wurde in der Folge eines der größten ATTAC-Bündnisse aufgebaut. In zwei Jahrzehnten hat das globalisierungskritische Netzwerk die politische Landschaft der Bundesrepublik maßgeblich verändert und mitgestaltet sowie als starker Teil einer großen Bewegung den neoliberalen Mainstream im öffentlichen Diskurs aufgebrochen. (…)