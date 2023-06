»Das ist Wasser auf Erdogans Propagandamühlen«

C. Hardt/Future Image/imago Kurdisches Fahnenmeer: Demonstration in Köln gegen eine Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (19.10.2019)

Mit dem am Donnerstag in Schweden in Kraft getretenen »Antiterrorgesetz« droht Kurdinnen und Kurden nun auch dort verschärfte Repression. Wie politisches Strafrecht zu außenpolitischen Zwecken gemäß den Interessen des NATO-Partners Türkei eingesetzt wird, stellt die Bundesrepublik immer wieder unter Beweis. Können Sie einen Überblick geben, wie viele Prozesse nach Paragraphen 129 a und 129 b StGB hierzulande laufen?

Seit Anfang des Jahres wurden sechs angeklagte kurdische Aktivistinnen und Aktivisten nach Paragraph 129 b StGB verurteilt, wobei teilweise Rechtsmittel eingelegt wurden. Deshalb läuft tatsächlich gerade nur noch eine Hauptverhandlung in erster Instanz vor dem OLG Frankfurt am Main. Drei Gefangene warten derzeit auf ihre Prozesse. Insgesamt betreuen wir gerade elf kurdische politische Gefangene, denen Mitgliedschaft in der (Arbeiterpartei Kurdistans, jW) PKK vorgeworfen wird. Seit 2011 wurden knapp 70 Kurdinnen und Kurden als Terroristen beschuldigt und inhaftiert. Die allermeisten Verfahren nach 129 b werden aber nie zur Anklage gebracht, sondern bleiben Ermittlungsverfahren, von denen die Betroffenen nichts erfahren.

Die Urteile gegen Özgür A. und Abdullah Ö. stechen durch die hohen Haftstrafen hervor. In vergangenen Prozessen war das Strafmaß zumeist zwischen eineinhalb und drei Jahren Haft, wie am Dienstag das Urteil gegen den 72jährigen kurdischen Aktivisten Ali E. Welches Zeichen setzt die deutsche Justiz mit den drei Verurteilungen innerhalb eines Monats?

Es kann Zufall sein, dass so viele Urteile in kurzer Zeit aufeinanderfolgen. Aber jede Festnahme und jede Verurteilung kurdischer Aktivisten in Deutschland ist tatsächlich Wasser auf die Propagandamühlen des Erdogan-Regimes. Ob die deutsche Justiz will oder nicht, sie trägt dazu bei, dass der Kurdistankonflikt eskaliert und eine Demokratisierung der Türkei in weitere Ferne rückt. Ganz praktisch ist es aber auch so, dass die Justiz bei der Kriminalisierung der kurdischen Bewegung mittlerweile wie am Fließband arbeitet: Aktivisten werden festgenommen, abgeurteilt und bestraft. Wenn neue Kapazitäten frei werden, gibt es neue Prozesse oder Festnahmen. Die nächsten Beschuldigten warten schon auf Verfahrensbeginn.

Im vergangenen Juli hatte Generalbundesanwalt Peter Frank seinen türkischen Amtskollegen besucht und war persönlich von Präsident Erdogan empfangen worden. Details zu den Gesprächen wurden nicht veröffentlicht. Gibt es mittlerweile Informationen darüber, was damals Thema war?

Die deutsche Regierung hat sich geweigert, das Parlament zu informieren. Deutlich wurde aber, dass nach den Treffen, denen weitere Besuche von Nancy Faeser und Annalena Baerbock folgten, die Repression gegen die türkische DHKP-C und die PKK ausgeweitet wurde. Wir erfahren von immer mehr Ermittlungen nach Paragraph 129 b, in deren Zuge auch öffentlichkeitswirksame Hausdurchsuchungen und ähnliche Maßnahmen durchgeführt werden, ohne dass die Beschuldigten in Untersuchungshaft genommen werden.

Die deutschen Grünen als Regierungspartei haben zur Wahl der Yesil Sol Partisi aufgerufen. Was heißt das für die zukünftigen Beziehungen der beiden Staaten?

Wenn wir uns die langjährigen strategischen Beziehungen zwischen der BRD und der Türkischen Republik anschauen, dann gab es zuletzt einige Unstimmigkeiten, und die Grünen als Teil der Regierung haben sich mit ihrem Wahlaufruf weit aus dem Fenster gelehnt. Aber das strategische Bündnis zwischen den Staaten wird nicht ernsthaft in Frage gestellt. Auch Erdogan wettert regelmäßig gegen europäische Regierungen, aber er ist auf die BRD und die NATO so angewiesen wie die Bundesregierung auf das Regime, das den Zugang zum Mittleren Osten sichert. Olaf Scholz hat ja auch ganz schnell zur Wiederwahl Erdogans gratuliert.