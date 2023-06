Opposition ausgeschaltet

Zohra Bensemra/REUTERS Schon am Montag sah es in Dakar wie Bürgerkrieg aus

Nun ist es amtlich: Ousmane Sonko, Parteichef der größten Oppositionspartei Senegels, PASTEF, und Bürgermeister der Hauptstadt der aufmüpfigen Provinz Casamance, Ziguinchor, wurde am Donnerstag verurteilt. Seit zwei Jahren schwelt – in der Presse breitgetreten – die Anklage, die Mitarbeiterin eines Massagesalons vergewaltigt zu haben. Nun wurde er in diesem Punkt freigesprochen. Das Gericht verurteilte ihn jedoch zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung und einer Geldbuße wegen »Korruption der Jugend«. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 48jährige »Unzucht« gegenüber einer Minderjährigen (unter 21 Jahren) ausgeübt hatte.

Sonko hatte das Verfahren gegen ihn immer wieder als politisch motivierten Komplott bezeichnet, um ihn gezielt von den Wahlen auszuschließen. Das senegalesische Gesetz sieht bei einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten oder mehr die Streichung aus dem Wählerverzeichnis vor, wie das Nachrichtenportal Seneweb berichtete. Da der ehemalige Präsidentschaftskandidat »in Abwesenheit« verurteilt wurde – er befindet sich unter bewachtem Hausarrest – ist unklar, ob er bei den Wahlen im kommenden Februar antreten kann. Er gilt als der Herausforderer des amtierenden Präsidenten Macky Sall mit den besten Chancen. Vermutet wird, dass Sall eine dritte Amtszeit anstrebt, obwohl dies laut Verfassung nicht erlaubt ist.

Schon vor dem Urteilsspruch waren in der Hauptstadt Dakar Unruhen losgebrochen – neun Menschen starben bei Auseinandersetzungen mit Einsatzkräften. Sonko hatte bis zu seiner Festsetzung am 28. Mai Tausende seiner Anhänger in einer »Karawane der Freiheit« nach Dakar geführt – 500 Kilometer entfernt von seiner Hochburg Ziguinchor – und am Donnerstag dazu aufgerufen, »auf die Straße zu gehen«. Nicht nur in Dakar blieben vorsichtshalber viele Geschäfte, aber auch Schulen geschlossen. Der Universitätscampus in Dakar »verwandelte sich in ein Schlachtfeld«. Busse wurden angezündet, Büros geplündert, ein Polizist von jungen Demonstranten in Dakar zu Tode gesteinigt, wie Radio France International berichtete. Ein Video in sozialen Netzwerken zeigte, wie ein Polizist in Soprim von einer aufgebrachten Meute gelyncht wurde. Brennende Reifen blockierten Straßen in mehreren Städten. Innenminister Antoine Diome »bedauerte die Gewalt, die zur Zerstörung von öffentlichem und privatem Eigentum und leider auch zu neun Todesopfern geführt« habe. Am Freitag berichtete Seneweb, dass sich bewaffnete Einsatzkräfte an mehreren Stellen in Dakar postiert hätten, »dessen Straßen nun leer sind und die Aktivität fast zum Erliegen gekommen ist«.

Die Pressefreiheitsorganisation Reporter ohne Grenzen prangerte unterdessen die repressiven Maßnahmen gegen Medien und soziale Netzwerke an. So gab die Regierung zu, den Zugang etwa zu Facebook, Whatsapp oder Twitter eingeschränkt zu haben, um ihrer Meinung nach »die Verbreitung von Hassbotschaften und subversiven Botschaften« zu unterbinden. Das Signal des Fernsehsenders Walfadjiri wurde am Donnerstag abend abgeschaltet, nachdem es ein Sonderprogramm zu Sonkos Verurteilung gebracht hatte.

Die im vergangenen Jahr zur Opposition gewechselte ehemalige Premierministerin Aminata Touré (2013–2014) befürchtete gegenüber Le Monde Afrique, »dass dieses ungerechte Urteil die Spannungen wieder anheizen wird«. Schon einmal brannten nach einer Festnahme Sonkos die Barrikaden auf den Straßen. Fünf Menschen waren bei den Protesten 2021 ums Leben gekommen. Und auch Touré bestätigte, dass diese Entscheidung »den Versuch der Machthaber« bestätige, »Sonko von den Präsidentschaftswahlen auszuschließen«.

Dessen Wählbarkeit ist dabei nicht allein durch den aktuellen Fall gefährdet – die Regierung hat noch einen weiteren Trumpf in der Hinterhand: Tourismusminister Mame Mbaye Niang hatte Sonko wegen »Verleumdung« angezeigt. Das Urteil vom 8. Mai zu sechs Monaten Haft auf Bewährung wird noch vom Obersten Gerichtshof geprüft.