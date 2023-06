»Als wären wir Kriminelle«

Rebecca Blackwell/AP Photo/dpa Proteste auf Tomatenfarm: »Wir sind arbeitende Menschen, keine Kriminellen« (Immokalee, 1.6.2023)

Im US-Bundesstaat Florida sind am Donnerstag zahlreiche Restaurants, Geschäfte und andere kleine Unternehmen geschlossen geblieben. Bauarbeiter, Erntehelfer, Kellner und Verkäufer legten die Arbeit nieder. Auf Kundgebungen demonstrierten landesweit Tausende an dem von ihnen als »Tag ohne Einwanderer« bezeichneten Aktionstag gegen ein neues Immigrationsgesetz in Florida, das Beschränkungen für Migranten ohne Papiere vorsieht und im Juli in Kraft treten soll.

Gouverneur Ronald DeSantis, der auch als republikanischer Präsidentschaftskandidat antreten will, hatte im vergangenen Monat das Gesetz unterzeichnet. Es sieht unter anderem Strafen für Betriebe vor, wenn diese den Einwanderungsstatus eines Beschäftigten nicht überprüfen. Auch wer »Menschen ohne Papiere« transportiert, soll dafür belangt werden können. Krankenhäuser in Florida, die staatlich finanzierte medizinische Leistungen (Medicaid) anbieten, müssen außerdem eine Frage zur Staatsbürgerschaft in ihre Patientenformulare aufnehmen, was viele Einwanderer davon anhalten dürfte, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Mit dem Gesetz will DeSantis sein »Umsiedlungsprogramm für Migranten« forcieren und die Sozialleistungen für Einwanderer ohne dauerhaften Rechtsstatus weiter einschränken.

Im vergangenen Monat hatten mehrere US-Menschenrechtsorganisationen, darunter die Bürgerrechtsorganisation für schwarze Menschen NAACP, die Human Rights Campaign und die Bürgerrechtsgruppe lateinamerikanischer Migranten LULAC deshalb bereits Reisewarnungen für Florida herausgegeben. Die neuen Gesetze und die Politik der von DeSantis angeführten republikanischen Gesetzgeber seien »offen feindselig gegenüber Afroamerikanern, People of Color und LGBTQ+-Personen«, hieß es darin. Wie mehrere US-Agenturen meldeten, gab es am Donnerstag außer in Florida in mindestens acht weiteren Staaten, darunter Kalifornien, Georgia, Minnesota, Illinois, Oregon, Texas, South Carolina und Colorado, Proteste gegen die restriktive Politik des ultrarechten Gouverneurs.

»Er hat in ein Wespennest gestochen und hätte sich nicht einmischen sollen«, sagte William De La Cruz, als er am Donnerstag seine Kita in Home­stead schloss, dem Nachrichtensender NBC News über DeSantis. Ein anderer Kritiker des Gesetzes erklärte im spanischsprachigen TV-Sender Noticias Telemundo, er sei sicher, dass auch der Gouverneur »Produkte verzehrt, die Einwanderer pflücken«. Davon könnte es in Florida künftig weniger geben. »Wir spüren die Auswirkungen, es gibt bereits Familien, die in andere Bundesstaaten gezogen sind, um vor diesem schändlichen und willkürlichen Gesetz zu fliehen, das die Existenz unserer Familien zerstört«, sagte Jesús Rojas, der seine beiden peruanischen Restaurants in Orlando aus Protest geschlossen hatte, dem Sender. Eine aus Mexiko stammende Gärtnerin, die aus Angst vor Konsequenzen anonym bleiben wollte, klagte im Sender WTVJ in Miami: »Wir müssen im Grunde genommen fliehen, als wären wir Kriminelle, und das sind wir nicht – im Gegenteil, wir sind hier, um zu arbeiten.«

Nach der Verabschiedung des Gesetzes kursierten im Internet Videos, die verwaiste Baustellen, geschlossene Geschäfte und leere Felder zeigten. Landesweit riefen lateinamerikanische Trucker dazu auf, Florida zu boykottieren. Im Februar 2017 hatten Menschenrechtsorganisationen bereits als »A Day Without Immigrants« bezeichnete Proteste organisiert, um gegen Donald Trumps Grenzmauer und die angekündigte Abschiebung von Einwanderern ohne Papiere zu demonstrieren.