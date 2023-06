18-Prozent-Panik

Fotografie73/IMAGO Nicht nur im Wahlkampf konkurrieren die beiden Parteien um rechte Wählergruppen (Oberhausen, 15.4.2022)

Den Applaus kassieren nun andere: Mit Attacken auf die politischen Projekte der Grünen konnte die Union (mit der Regierungspartei FDP im Schlepptau) die Ampelregierung erfolgreich vor sich her treiben – Stichwort »Heizungsgesetz«. Auch mit Forderungen nach einem verschärften Grenzregime gegen »irreguläre« Migration setzt die CDU den Ton, wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gerade unter Beweis stellt. Entsprechend aufgeschreckt haben sich CDU und FDP am Freitag darüber gezeigt, dass in einer aktuellen Umfrage für die ARD die AfD die Zustimmung von 18 Prozent der Befragten erhalten hatte – und damit gleichauf mit der Kanzlerpartei SPD lag. Im Vergleich zu Anfang Mai legte die AfD im ARD-»Deutschlandtrend« um zwei Prozentpunkte zu, wie der Sender am Donnerstag berichtete. Die SPD konnte dagegen nur einen Prozentpunkt hinzugewinnen, die FDP stagniert sogar bei sieben Prozent. Bündnis 90/Die Grünen kommen auf 15 Prozent.

18 Prozent für die AfD – ihr bislang höchster Wert bei der sogenannten Sonntagsfrage – seien zwar »kein Zeichen für einen gesellschaftlichen Rechtsruck«, redete sich FDP-Generalsekretär Djir-Sarai am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa das Ergebnis schön. Es müsse aber »allen demokratischen Parteien Anlass zur Selbstkritik sein«. Das sieht man auch bei der CDU so. Neben Generalsekretär Mario Czaja forderte der proantlantische Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Partei am Freitag per Twitter dazu auf, zu klären, »warum wir praktisch nicht profitieren von so einer großen Unzufriedenheit mit der Regierung«. Das AfD-Umfrageergebnis sei ein »Desaster«.

Mit dem »Blinken nach rechts« habe die Union zu einer reaktionären Stimmung in Deutschland beigetragen, erklärte Linke-Bundesgeschäftsführer Tobias Bank am Freitag auf Anfrage gegenüber jW. »Es ist eine Erfahrung der Vergangenheit, dass rechtsoffene Rhetorik aus der Mitte der Gesellschaft vor allem den rechten Rand stärkt.« Die CDU selbst sieht die Verantwortung dagegen vor allem bei der Bundesregierung. SPD, FDP und die Grünen hätten »durch ihre führungslose Chaospolitik« bei den »Heizungen, bei der Gesundheitsversorgung oder beim Thema Zuwanderung« große Verunsicherung in der Bevölkerung erzeugt, sagte Czaja den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Freitag. Tatsächlich gaben laut ARD 67 Prozent derjenigen, die sich für die AfD ausgesprochen hatten, im »Deutschlandtrend« an, die rechte Partei aus Enttäuschung gegenüber den übrigen wählen zu wollen. Nur gut ein Drittel (32 Prozent) dieser Gruppe begründete demnach die eigene Tendenz mit persönlicher Überzeugung.

»Wir wissen, dass es im ganzen Land schon immer ein rechtsextremes Wählerpotential gegeben hat«, erklärte Czaja den Funke-Zeitungen. »Diesen harten Kern können wir nicht erreichen, und das ist auch nicht unser Ziel.« Das ist schließlich Aufgabe der sogenannten Werteunion als inoffizielles Scharnier zwischen CDU und AfD. Um deren Sympathisanten wieder ins Boot der Union zu locken, müsse es der Union »besser gelingen, unsere Alternativen zur derzeitigen Politik, unsere Konzepte und unsere Ideen zu vermitteln«, floskelte der häufig in TV-Sendungen auftretende CDU-Generalsekretär. »Wir müssen auch dahin gehen, wo es weh tut. Wir müssen hart und klar in der Sache kommunizieren, aber stets verbindlich und sachlich im Ton bleiben«, ergänzte er.

Wo Czaja Recht hat: Die Ergebnisse von Meinungsumfragen sind auch ein Ergebnis von politischer Medienarbeit und dem, wie Massenmedien der Bevölkerung Regierungshandeln vermitteln. Andererseits ist es nicht selten unsoziale oder beschäftigtenfeindliche Politik, die viele aus der Mittelschicht oder der Arbeiterklasse in die Arme rechter Parteien wie der AfD treiben. So hatte zuletzt der Ostbeauftragte der Linkspartei, Sören Pellmann, davor gewarnt, dass das Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung viele Menschen mit Armut bedrohe – und damit die AfD stärke.

Vor dem Hintergrund dürfte sich die Linke durchaus dieselbe Frage stellen wie die CDU. Schließlich blieb die Partei im aktuellen ARD-»Deutschlandtrend« unter fünf Prozent. Allerdings scheint man im Karl-Liebknecht-Haus weiter von der Richtigkeit des Kurses der Partei überzeugt zu sein und die Verantwortung für die miesen Umfragewerte den internen Kritikern zuschieben zu wollen. Die Linke gewinne »vor allem, wenn sie inhaltlich klar erkennbar ist«, erklärte Bank gegenüber jW. Das heiße, »dass ihre Vertreterinnen und Vertreter sich an die Beschlusslage halten, statt in den Medien Gegenteiliges zu erklären und dass sie auf öffentliche Angriffe auf die eigene Partei oder ihr Spitzenpersonal verzichten«.