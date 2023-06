Kriegsrepublik

Stefano Ronchini/Independent Photo Agency Int./IMAGO

Zum Tag der Republik haben am Freitag Hunderte Menschen in Rom gegen die Kriegspolitik der italienischen Regierung protestiert. Aufgerufen zu der Demonstration hatten verschiedene linke Parteien und Organisationen unter dem Motto: »Am 2. Juni sagen wir nein zu der auf Krieg gegründeten Republik!« Gefordert wurde ein Ende der Waffenlieferungen und der immer weiter steigenden Militärausgaben. Statt dessen sollten die Ressourcen für die von der Flut betroffenen Gebiete und in Sozialausgaben gesteckt werden, hieß es in dem Aufruf. (jW)