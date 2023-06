USA verschieben Staatspleite

Stephen Shaver/ZUMA Wire/imago Capitol in Washington

Die drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus (Mittwoch) billigte am späten Donnerstag abend (Ortszeit) auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA bis 2025 ausgesetzt wird. Diese lag zuletzt bei rund 31,4 Billionen Dollar (etwa 29,1 Billionen Euro). Im April hatte die Verschuldung des Bundes bei 31,46 Billionen Dollar gelegen. Ohne den Schritt wäre der Regierung laut Aussagen von Finanzministerin Janet Yellen kommende Woche das Geld ausgegangen. Mit dem abschließenden Votum des Senats (63 von 100 Senatoren stimmten parteiübergreifend für das Gesetz) endete erwartungsgemäß ein längerer Streit. Der war öffentlichkeitswirksam von den Systemparteien (»Demokraten« und »Republikanern«) aufgeführt wurde.

Es war nicht das erste Mal, dass die ausufernden Staatsausgaben – insbesondere die für Militär sowie zur Stützung bestimmter Sozialausgaben – die US-Regierung an den Rand der Pleite brachte. Bisher ist das Rezept, die Verschuldung mit noch mehr Schulden zu »bekämpfen« stets aufgegangen. Nicht zuletzt die Möglichkeit der US-Notenbank, den als Weltgeld weiter dominierenden Dollar in beliebiger Menge neu zu »schöpfen« bietet dafür die Voraussetzung.

Ein tatsächlicher Zahlungsausfall des weltgrößten Konsumenten (was im Westen gerne mit »weltgrößter Wirtschaftsmacht« bezeichnet wird) hätte eine globale Finanzkrise und eine Rezession auslösen können. Finanzministerin Yellen schreib dann bei der Bewertung der Einigung tatsächlich auch fast Klartext: »Dieses Gesetz schützt das volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten und bewahrt unsere finanzielle Führungsrolle, die entscheidend ist für unser Wirtschaftswachstum und unsere Stabilität«, hieß es in einer Mitteilung. Das mit dem »vollen Vertrauen« war dabei zwar eher Wunschdenken und bei der »finanziellen Führungsrolle« hätte die Ministerin noch »militärische« einfügen müssen. Aber es stimmt, Washington kämpft erbittert gegen die Erosion seiner Dominanz.