Ehrlich offen

Vergangene Woche scheiterte bei einer Abstimmung der DFL-Mitgliederversammlung – sie besteht aus sämtlichen Fußballerst- und -zweitligisten – das Vorhaben des Einstiegs eines Investors mittels Übernahme von Gesellschaftsanteilen an einer noch zu gründenden DFL-Tochtergesellschaft für Medienrechte. Das hätte bis zu zwei Milliarden Euro in die Kasse der DFL spülen, der Geldregen an die Mitglieder der DFL, die Vereine der ersten und zweiten Liga, ausgeschüttet werden sollen. Durch einen Antrag des VfL Bochum hatte geheim abgestimmt werden müssen, die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde nicht erreicht.

Bei vielen Fans war die Freude über das Ergebnis groß. Im Vorfeld der Abstimmung war herausgekommen, dass der Investor nicht einfach bloß Geld geben, sondern sich auch gewisse Mitspracherechte vorbehalten wollte. Nicht ganz unplausibel – schließlich bestimmt meist derjenige die Musik, der sie bestellt und bezahlt hat. Viele Fanszenen hatten vor einer weiteren Zersplitterung der Spieltage und zunehmender Kommerzialisierung des Fußballs gewarnt. Das ist nun erst mal vom Tisch. Peinlich war das Auftreten der Verantwortlichen der DFL um Hans-Joachim Watzke und Axel Hellmann nach der Pleite. Trotzig wie Dreijährige, denen man die Schippe weggenommen hat.

Trotz des Erfolgs für die Fans – ein paar Fragen bleiben. Weil geheim abgestimmt wurde, ist nicht klar, welcher Verein wie abgestimmt hat. Präziser: Erst wenige Vereine haben sich zu ihrem Abstimmungsverhalten bekannt. Angebracht wäre indes die Offenheit aller Vereine ihren Fans gegenüber. Es wäre auch Ausdruck der vielbeschworenen Demut seitens der Handlungsmächtigen. Und nur wo Klarheit herrscht, können sich Vereinsmitglieder und Fans über die – mithin fragwürdigen – Beweggründe der Vereinsspitze eigene Gedanken machen. Der Vereinsspitze böte sich andersherum die Möglichkeit, den Vorstellungen der Fans endlich näherzukommen.

Erst auf der Grundlage von Offenheit wird eine sachliche Diskussion über Vermarktung, Kommerzialisierung und Fankultur möglich. Zuerst im eigenen Verein, später auch darüber hinaus.

»Sport frei!« vom Fananwalt.