Das kommt nie wieder

Bayern München, Dortmund, Bayern München und jetzt Leipzig, das sind die letzten vier Pokalfinalspiele der neueren Zeit aus Frankfurter Sicht. Das erste der genannten Spiele fand 2006 statt. Eintracht Frankfurt war zu der Zeit seit Jahren eine Fahrstuhlmannschaft, Aufstiege genoss man, aber im Hinterkopf saß stets die Gewitztheit totaler Demütigung – nämlich überhaupt aufsteigen zu müssen, weil man vorher abgestiegen war. 2006, das war die bleierne Zeit, verbunden mit dem Namen Friedhelm Funkel, obgleich er bei den vernünftigeren Fans nicht unbeliebt war. Und die Zeit Heribert Bruchhagens als Vorstandsvorsitzenden, der mal als der große Stabilisator galt, mal als Stillstandsmaschine, und der mit dem Börsenspruch »Die Flut hebt alle Boote« den Frankfurter Fußballzitateschatz bereichert hat.

Meine Anreise damals war also hoffnungslos, ich musste zudem auch noch aus Rom mit dem Zug herüberkommen. Vorgestern erzählte mir jemand, es habe bei diesem Finale geregnet, ich habe keine Erinnerung daran. Wir hatten uns unter Funkel daran gewöhnt, Niederlagen gegen große Mannschaften sozusagen schon vor dem Spiel zu verarbeiten, und die Eintracht verlor das Spiel dann auch recht trocken. Ich fand es damals, geradezu noch in vorkommerziellen Zeiten, ganz nett, dass man unweit des Stadions sein Flaschenbier noch für unter zwei Mark kaufen konnte. Wir fuhren unbeschädigt aus Berlin wieder ab. Die Eintracht schaffte es immerhin, längere Zeit in der Bundesliga zu bleiben, um dann aber doch wieder abzusteigen.

Dann kam das sicherlich wichtigste Spiel seit langer Zeit, am 25. September 2012 gegen Dortmund. Die Eintracht spielte seit einer gefühlten Ewigkeit zum ersten Mal so etwas wie Fußball, schönen Fußball, ja mitreißenden Fußball, und konnte Dortmund (es endete 3:3) nicht nur aus Glück oder durch Kampf, sondern durch fußballerische Gestaltungskraft Paroli bieten. Das Publikum war aus dem Häuschen. Wir gingen alle etwas anders nach Hause als sonst. Sollte Eintracht Frankfurt kein Punchingball mehr sein?

In dieser Situation biss sich der Verein über einige Jahre fest, der Sprung nach oben in eine bessere Kategorie gelang freilich nie, und Bruchhagen galt inzwischen als Verwalter des Stillstands. Ob zu Recht oder Unrecht, kann ich nicht bewerten. Ich hatte einmal eine lustige Begegnung mit ihm, auf der Rückreise von Rostock im ICE, genau zwanzig Jahre nach dem traumatischen Verlust der Meisterschaft am letzten Spieltag in Rostock. Ihm war das Datum gar nicht bewusst. Jenes Datum, mit dem jeder Frankfurter bleischwer im Herz herumlief für die nächsten 26 Jahre, bis zur Erlösung am 19. Mai 2018, aber dazu gleich mehr.

Ich wohnte inzwischen längst wieder in Frankfurt und fuhr mit dem Fahrrad eine Viertelstunde raus ins Stadion. Es nahte das Jahr 2017, das nächste Pokalfinale seit dem tristen Bayernspiel. Wir hatten es in der Vorsaison geschafft, wieder in gefährlichste Abstiegsnähe zu kommen. Hoffnung gegen Dortmund hatten wir beim Pokalfinale nicht, deshalb waren wir auch nicht so schlechter Laune, denn wir hatten den Funkel-Funktionsmechanismus noch alle in uns: Solche Spiele verdaut man schon vor der Niederlage. Dennoch war ganz merklich die Chance da. In den letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit spielten wir Dortmund an die Wand. Wir waren schon ein wenig euphorisch im Publikum. Dann kam auch noch die berühmte Halbzeitpause, in der der DFB ausgerechnet Helene Fischer auftreten ließ. Sie wurde so gnadenlos ausgepfiffen, dass ich noch heute meinen Sitznachbarn damit aufziehe, dass er in der Pause seinen Platz verlassen hatte. Verloren wurde dann doch wieder recht trocken.

Im folgenden Jahr … ja … hm. Kurz, wir besiegten im folgenden Jahr 2018 im Pokalfinale Bayern München mit 3:1. Ich lasse das Spiel aus, darüber ist alles gesagt, möchte aber unsere vorherigen Überlegungen schildern, warum wir überhaupt nach Berlin gefahren sind. Denn es war uns ja allen klar, dass wir dieses Spiel mit tausendprozentiger Gewissheit verlieren würden, und zwar sehr trocken verlieren würden. Wir hatten genug Zeit zu diskutieren, als wir zwei Wochen vor dem Finale am Frankfurter Waldstadion stundenlang in riesigen Schlangen anstanden, um unser Ticket zugeteilt zu bekommen. Von meinen Sitznachbarn hatte keiner Lust, das Spiel zu sehen. Allen war klar, dass es ein fürchterlicher Tag werden würde, verbunden mit einer quälenden Reise. Aber ein Argument tötete alle anderen: Wir stellten uns vor, wie es wäre, nicht hinzufahren, und dann gewinnt die Eintracht aus irgendwelchen Gründen das Spiel, und anschließend müssten wir bis zu unserem Lebensende zum Psychiater gehen, um aufzuarbeiten, wie es geschehen konnte, dass wir nicht hingefahren sind. Also fuhren wir, natürlich. Mit dem bekannten Ausgang, der alles, aber wirklich alles anders werden ließ, als es ein Vierteljahrhundert gewesen war. Die Eintracht wurde Pokalsieger. Die Eintracht spielte anschließend international. Und zwar (!) mit Erfolg. Die Eintracht wurde durch ihre Auswärtsfans (ob man es mag oder nicht) zu einer europaweiten Ikone. Phantastische Europapokalnächte. Traumhafte Tore. So viele Fans unterwegs wie nie bei einem anderen Verein zuvor. Gewinn des Europapokals im zweiten Anlauf nach drei Jahren. Komplette Bewältigung des 26 Jahre währenden Traumas, das sich die Region durch das Spiel in Rostock geholt hatte, dessen Datum Heribert Bruchhagen offenbar – im Gegensatz zu den Eintracht-Fans – zumindest nicht jeden Tag jede Minute im Kopf hatte.

Wir fuhren zurück aus Berlin und waren verwandelt. Wir waren zu anderen Menschen geworden. Wir sind jetzt andere.

Natürlich mit dem Effekt, dass jetzt ganz viele dazugehören wollen. Gefühlt die halbe Stadt fliegt inzwischen an den jeweils nächsten Europapokalort. Das ist Mode geworden, das ist Kult, da will man dabei sein. Ich kenne kaum einen Acht- oder Neunjährigen, der nicht in Barcelona oder beim Europapokalfinalsieg in Sevilla war.

Und heute also steige ich mit Zehntausenden anderen Frankfurtern selbst in den Zug, um nach Berlin zu fahren, gegen Leipzig. Um mich herum sind viele frohgemut und delirieren in Sätzen wie »Wir können Finale«. Ich dagegen hätte lieber den Wunsch gehabt, Verein und Umfeld hätten vermittelt, dass wir ganz und gar nicht als Favorit in dieses Spiel gehen. Die Rolle hätte man unbedingt Leipzig überlassen müssen.

Immerhin eines wird bleiben: Wenn wir verlieren, wird auch das anders sein als früher. Denn wir selbst sind andere geworden. Das Funkel-Gen ist weg, deshalb wird man sich über die Niederlage möglicherweise viel mehr ärgern als früher. Aber die dauerhafte Niedergeschlagenheit ist ebenfalls weg. Und sie wird auch nicht in der gleichen Weise noch einmal wiederkommen. Dafür müssten wir erst erneut eine Meisterschaft am letzten Tag verspielen.

Denn wenn wir eines können, dann Trauma.