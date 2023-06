Nachschlag: Dreckslöcher

Shannon Stapleton/REUTERS In diesem Fall Ölförderung: Frackinganlage in der Nähe von Williston, North Dakota (März 2013)

Auf einmal musste es ganz schnell gehen: Russengas raus, Amigas rein. Im November 2022 das erste Flüssigerdgasterminal in Wilhelmshaven. Scholz spricht vom »neuen Deutschlandtempo«. Und Otto NV reibt sich die Augen: LNG aus den USA soll jetzt die Rettung sein? Und das Fracking sauber? Die Kollegen der »ARD-Story«, letztens aufgefallen durch den Versuch, die Abschaltung der letzten deutschen AKW zu verhindern, gingen auch diesmal wieder dorthin, wo es weh tut: Zu den Dreckslöchern, aus denen das Gas kommt. Und finden Umweltverbrechen en masse. Nicht nur, dass die Konzerne den indigenen Bevölkerungen – in deren »Reservaten« die Vorkommen liegen – die Förderrechte für einen Appel und ein Ei abgeluchst haben, bei der Extraktion wird auch noch jede Menge des klimaschädlichen Gases Methan freigesetzt. Neu sind diese Erkenntnisse nicht. Bleibt die Tatsache, dass ein grüner Wirtschaftsminister all dies in Kauf nimmt, um den Laden hier am Laufen zu halten. (mis)