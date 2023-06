Nicht gesund

In Kanada wird jede einzelne Zigarette künftig mit einem Warnhinweis versehen. Das teilte die Regierung des Landes am Mittwoch (Ortszeit) mit. Aufgedruckt werden sollen Sprüche wie »Gift in jedem Zug«, »Tabakrauch schadet Kindern« oder »Zigaretten verursachen Krebs«, meldete der Sender CBC. Die neue Vorgabe werde vom 1. August an schrittweise eingeführt, teilte die Regierung weiter mit. Sie solle dabei helfen, die Raucherquote bis zum Jahr 2035 auf unter fünf Prozent zu senken. Aktuell liegt diese laut kanadischen Medien bei etwa 13 Prozent, im Jahr 1965 waren es demnach noch rund 50 Prozent. Kanada gilt als besonders strikt bei der Bekämpfung des Tabakkonsums. (dpa/jW)