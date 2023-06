Wenn du es wirklich willst

Origin Picture Show LLC/Universal Pictures Bäume fällt sie nicht: Pearl (Mia Goth)

Auch hohe Krassheitsansprüche können sich inzwischen in US-Serien wiederfinden. Gewalt und Blutrunst waren sowieso nie ein Problem, Nacktheit an der Grenze zur Pornographie ist inzwischen auch bei Männern drin, selbst Kannibalismus kann verhandelt werden (zuletzt in »The Last of Us«). Da fragt sich, woher Ti West das Selbstvertrauen nimmt, mit einer Autorenproduktion wie »Pearl« in dieser Hinsicht noch transgressiv wirken zu können, zumal überhaupt nicht mehr erkennbar ist, wohinein sich so ein Film zukunftsträchtig projizieren ließe.

Die Bäuerin mit deutschem Migrationshintergrund (Tandi Wright) ist sehr streng und verlangt ihrer Tochter Pearl (Mia Goth) einiges an Entbehrungen ab. Vom Standpunkt eines Erwachsenen aus hat die Mutter sogar recht, die Familie ist ärmlich, die Spanische Grippe zwingt zur Umsicht – die Krankheit hat den Vater gerade so überleben lassen, er ist nun vollständig gelähmt. Aber Pearl ist keine Erwachsene, sie ist eine unvernünftige Frustrierte, deren Mann kurz nach der Hochzeit in den Großen Krieg gerufen wurde. Keinesfalls will sie sich einem Schicksal fügen, das sie in dieser Nichtstadt mit den Feldern, Ställen und gutmütigen Nutztieren in einem elektronischen Technicolor festzusetzen versucht. An manchen Tagen setzt sich Pearl daher über die Kontaktbeschränkungen hinweg und schleicht ins Kino, um gruselige Wochenschaubilder oder die symmetrischen Tänze der Tiller Girls anzusehen. Diese Darbietungen haben sich längst auch ihren Wünschen aufgeprägt, denn eigentlich will Pearl so herausgehoben sein wie diese Menschen auf der Leinwand.

Zahllose Filme haben von solchen Wünschen (oder ihren Zusammenbrüchen) gehandelt, Geschichten aus Hollywood sind voll von Goldgräberinnen, die sich reiche Männer angeln oder ein Star werden wollen. So sehnt sich auch Pearl danach, als Tänzerin Teil des silbrig-glasigen Glanzes der Kinofilme werden. Der schöne Projektionist, der ihr dann sogar »französische« Pornos zeigen und ein Sexdate akzeptieren wird, bestätigt sie darin: »Du hast was, du kannst es schaffen, wenn du es wirklich willst.«

Gerade weil Pearl es wirklich will, treibt sie auch die Kosten hoch. Noch nimmt sich West aber Zeit, um zu seinem eigentlichen Anliegen vorzudringen, das im Bereich des Slasher-Genres liegt. In der zweiten Hälfte sticht die junge Frau dann, genregemäß der Reihe nach, eine Gans, Vater und Mutter, den Projektionisten und schließlich ihre Schwägerin ab.

Dabei macht Ti West durchaus klar, was für ein Kenner der Filmgeschichte und des Slasher-Genres er ist. »Psycho«, »The Texas Chainsaw Massacre« oder »The Shining« sind noch die prosaischsten Referenzen. Retro beruht hier auch auf einer leicht großspurigen Auteur-Kreativität, die nicht nur auf einschlägige Genremarkierungen setzt, sondern anachronistischerweise auch großen Wert auf ostentative Material- und Technikreflexivität legt.

Subtiler sind die Verweise, die einmal auf einer Kino-Billboard ausgelegt wurden: Neben »Cleopatra« mit Theda Bara wird da »Gene of the Northland« mit Gene Gauntier und Jack Clark angezeigt. In diesem Film von 1915 war Gauntier nicht nur als Darstellerin präsent, sie hat ihn auch mit ihrem Mann Clark geschrieben – wie Hauptdarstellerin Mia Goth das Buch von »Pearl« mit Regisseur West.

Trotz dieser Kollaboration wirkt das Wohlwollen, das dem Thema der weiblichen Selbstbestimmung entgegengebracht wird, etwas generisch oder sogar verlogen, da diese Selbstbestimmung an eine psychotisch aufgeladene Aggressivität gebunden wird, die sich der Stichwaffen bedient.

An dieser Stelle muss der Film »X« erwähnt werden, den Ti West praktisch gleichzeitig gedreht hat und ohne den »Pearl« kaum zu verstehen ist. Der Titel zielt umstandslos auf Porno als sein Hauptthema: Eine kleine Crew fährt über Land zu einem Bauernhaus, das man für so eine Produktion gemietet hat. Der Sprung von 1918 nach 1979 verschiebt das technische Profil der Medienreferenzialität auf Nagras und 16-Millimeter-Kameras, Mia Goth spielt jetzt außerdem die pornographische Schauspielerin Maxine. Das ist doppelbödig und sogar ironisch gemeint, denn der Wunsch nach Berühmtheit, das wurde auch schon für Pearl als Möglichkeit angedacht, könnte genausogut beim Porno enden.

Auch das alte Bauernpaar ist für Überraschungen gut. So zeigt sich, dass die Frau mit dem Latexgesicht und den aufgemalten Altersflecken die Pearl aus dem anderen Film ist (mit Goth in einer Doppelrolle). Sie ist jetzt halt viel älter, wenngleich nicht weniger aggressiv, schließlich ist sie von diesem Hof nie weggekommen. Aber dann führt auch dieses Doppelgängertum eher zu Konfusionen als Transgressionen. Beide Filme sind außerdem zu vollgestopft und zu lahm, um dem Genre einen großen Gefallen zu tun, nicht einmal Goth kann es herausreißen. Sie wirkt hier nicht halb so bedrohlich wie in Brandon Cronenbergs »Infinity Pool«, in dem sie das personifizierte Anspruchsrecht einer Geldklasse spielte.