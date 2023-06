Harte Hand gegen Bauernrechtler

Licadho/ASSOCIATED PRESS/Picture Alliance Vorbereitung einer Revolution? Schön wär’s: Demo für Freilassung der CCFC-Aktivisten am 22. Mai in Phnom Penh

Einschüchterung und Repression gegen Landrechtsaktivisten, die etwa für die Rechte armer Bauern an seit Jahrhunderten bewirtschafteten Böden kämpfen, sind in Kambodscha keinesfalls neu. Auch Bauernführer Theng Savoeun machte bereits vor seiner Verhaftung am 17. Mai hinlänglich Erfahrung damit. Theng und zwei seiner Kollegen der Coalition of Cambodian Farmer Community (CCFC) wurden gemeinsam mit 14 anderen festgenommen, die allerdings wieder freigelassen wurden. Die gegen die CCFC-Aktivisten erhobenen Vorwürfe sind schwerwiegend. So wird das Trio vor dem Regionalgericht in Ratanakiri zum Beispiel der »Aufstachelung« bezichtigt. Im Falle eines Schuldspruches drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Tagelang wurde ihnen der Zugang zu Verteidigern verwehrt. Theng ist Vorsitzender der CCFC, auch die Mitangeklagten Thach Hach und Nhel Pheap arbeiten für die 2011 gegründete Organisation, die sich insbesondere gegen Landgrabbing einsetzt. Als Theng 2014 mit 21 Mitstreitern verhaftet wurde, erfolgte die Freilassung erst auf erheblichen internationalen Druck hin.

Die Festnahmen bei einer Veranstaltung der CCFC waren von den Repressionsbehörden recht gründlich vorbereitet worden. Khieu Sopheak, Sprecher des Innenministeriums, hatte den Aktivisten zuvor in einer Stellungnahme »die Vorbereitung einer Bauernrevolution« und die Verwendung von Terminologie der Roten Khmer unterstellt. Da wird man in Kambodscha hellhörig: Das Schreckensregime der Khmer Rouge unter der Clique um Pol Pot hatte in seiner Herrschaftszeit zwischen April 1975 und der Befreiung des Landes mit vietnamesischer Hilfe Anfang 1979 mindestens 1,7 Millionen Menschenleben gekostet. Der damalige Siegeszug der Khmer gegen das US-hörige Regime von General Lon Nol begann in den ländlichen Provinzen. Ziel der maoistisch beeinflussten Bewegung war ein Agrarstaat, sämtliche Städte wurde nach der Machtübernahme evakuiert, die urbane Bevölkerung zur Zwangsarbeit aufs Land verbannt.

Von solcher Ideologie ist die CCFC weit entfernt. Der im Raum stehende Vorwurf allerdings ist der Regierung des seit 38 Jahren herrschenden Premiers Hun Sen von der Volkspartei (CPP) höchst willkommen. Kritiker aus der Zivilgesellschaft lassen sich damit vortrefflich einschüchtern. So wurde auch gegen den unabhängigen Politologen Chan Vibol, der bei dem CCFC-Seminar am 17. Mai zugegen war, mit der Organisation aber nicht direkt verbunden ist, ein Haftbefehl ausgestellt, wie das Portal Cambojanews der Cambodian Journalists Alliance Association mitteilte. Alle 14 zunächst ebenfalls Festgenommenen kamen laut Berichten erst frei, nachdem sie eine vorgefertigte Erklärung unterzeichnet hatten, keine Veranstaltungen mehr durchzuführen, bei denen es um mehr als gänzlich »unpolitische« Themen gehe.

Die Verhaftungen wurden in In- und Ausland heftig kritisiert, etwa von Licadho, der wichtigsten Menschenrechtsorganisation des Landes. Auch Human Rights Watch (HRW) fordert die Freilassung des Trios. Mehrfach haben in den vergangenen Tagen jeweils 100 bis 200 Landwirte vor dem Innenministerium in Phnom Penh demonstriert. Bisher ohne Erfolg, schließlich hat das rigorose Vorgehen gegen die Landrechtsaktivisten System. Oft sind es staatliche Stellen oder einflussreiche Einzelpersonen mit Verbindung in höchste politische Kreise, die gemeinsam mit einheimischen wie ausländischen Investoren Slumbewohner oder Kleinbauern vertreiben, die gültige Landtitel für ihre Flächen vorweisen können.

Licadho hatte in einer umfassenden Studie einen gravierenden Anstieg solcher Konflikte für die Jahre 2013 bis 2016 festgestellt, damals war von 30.000 betroffenen Familien die Rede. Inzwischen dürften die Zahlen deutlich höher liegen. Für die Betroffenen kämpfen auch die Umweltschützer von »Mother Nature«. So sind auch sie ins Visier der Regierung Hun Sen geraten. Sechs Mitglieder saßen 2020/21 jeweils 14 Monate in Untersuchungshaft. Derzeit macht die Organisation, die ihre offizielle Zulassung schon 2017 verloren hat, gegen Landraub durch eine private Firma im Kirirom-Nationalpark mobil.