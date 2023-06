Nahostvisite des Tages: Mönchsrobbe Julia

Amir Cohen/REUTERS Lässt sich vom Nahostkonflikt nicht erschrecken: Mönchsrobbe am Mittelmeer bei Jaffa (15.5.2023)

Entzückend so eine Robbe, nicht wahr? Rundlicher Kopf, riesige Augen, Stupsschnauze, seidiges Fell. Will man nicht totschlagen, die putzigen Wesen. Es gibt natürlich blutige Ausnahmen, etwa an den kanadischen Küsten von Labrador, Neufundland, der Baffininsel und der Pribilof-Inseln. Dort hauen Jäger Jahr um Jahr Robbenkindern, bevorzugt vor Vollendung ihrer zwölften Lebenswoche, beherzt die Schädel ein, dass es nur spritzt. Wenn Sie jetzt traurig gucken wie ein Robbenbaby, liebe jW-Leser, dann haben wir was für Sie!

Julia lebt. Die Mittelmeer-Mönchsrobbendame hing eine schöne Weile faul an verschiedenen Stränden von Tel Aviv rum und ließ sich dort von entzückten Tierfreunden eifrig knipsen, was man durchaus verstehen kann. Die Mittelmeer-Mönchsrobbe zählt zu den seltensten Tierarten der Welt. Die Art gilt als stark gefährdet, 400 bis 700 Exemplare gibt es gerade mal noch. Erschöpft kam Julia an Land, bekam an Israels Küste bei ihren Besuchen prompt einen kleinen Strandabschnitt für sich, der von Tierschützern bewacht wurde. Keine Chance für freilaufende Hunde.

Inzwischen ist Julia – Robben interessieren sich bekanntlich einen Scheißdreck für die fragwürdige Politik der Menschen – am Strand von Gaza gesichtet worden. Fischer hätten sie schnell zurück ins Meer gebracht. Der Fischereiverband appellierte an alle, Julia ungehindert schwimmen zu lassen. Und die israelischen Behörden ließen es sich selbstverständlich nicht nehmen, Gaza-Einwohnern Anweisungen zu erteilen, wie man im Fall einer Visite mit der Robbe umgehen solle. Die Sicherheitsbehörden in Israel waren zuvor von der palästinensischen Seite über Julias Ausflug informiert worden, berichtete der israelische Sender Kan. Mal wieder schwer was los in Nahost.