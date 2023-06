»Das ist auch innenpolitisch ein wichtiges Kampffeld«

Christian Mang Solidarität mit Palästina: Kundgebung am 1. Mai 2023 in Berlin

Warum engagieren Sie sich in einer Solidaritätsgruppe für Palästina?

Palästina hat einen besonderen Stellenwert in der Welt: Erstens ist es die letzte »klassische« Kolonie des Westens, in der der Kolonisierungsprozess bis heute nicht abgeschlossen ist. Der Widerstand dort ist ein Vorbild für viele und die Solidarität mit ihm vereint politische und gesellschaftliche Gruppen, die sonst häufig in Fragen wie Religion und Nationalität gespalten sind. Palästina ist also ein Thema, das Kämpfe zusammenführt. Und zugleich wurden mit diesem Thema gerade in Deutschland in den letzten Jahrzehnten mit die härtesten Angriffe auf Grundrechte, auf die politische Linke und auf migrantische Selbstorganisierung durchgeführt. Es ist also auch innenpolitisch ein wichtiges Kampffeld. Die meisten von uns sind schon seit vielen Jahren palästinasolidarisch aktiv, nur eben nicht in eigens organisierter Form.

Wer sich organisiert gegen die Politik der israelischen Regierung stellt, wird inzwischen routiniert und fast automatisch mit dem Antisemitismusvorwurf konfrontiert. Wie gehen Sie damit um?

Diesen Vorwurf erheben Lobbyisten des israelischen Staates seit je her gegen alle, die sich für die Palästinenser einsetzen. Das werden wir kaum ändern können. Was wir aber tun können, ist, dieser Form der Diffamierung selbstbewusst entgegenzutreten: Nicht wir setzen Israelis, Zionisten und Juden gleich, sondern sie. Nicht wir stehen für Kolonialismus und Rassismus ein, sondern sie. Zudem glaube ich gar nicht, dass mit dieser ganzen Propaganda eine so starke »Israel-Solidarität« in der Bundesrepublik geschaffen wird, wie das der mediale Diskurs suggeriert. Es sind vor allem das liberale Bildungsbürgertum und die sogenannten Eliten, die sich mit der deutschen »Staatsräson« identifizieren. Die Mehrheitsbevölkerung wird dagegen in erster Linie verunsichert, so dass sie die Finger von dem Thema lässt. Das zu ändern, ist sicher nicht leicht. Aber es zeigt sich auch, dass die Propaganda zu mehr nicht in der Lage ist. Der Großteil der migrantischen Bevölkerung ist ohnehin klar propalästinensisch. Bei diesen Menschen kann der deutsche Staat um so mehr nur mit Einschüchterung arbeiten.

Zuletzt wurden wiederholt Demonstrationen palästinensischer Gruppen verboten. Wie ist die Situation in NRW?

Wir haben uns nach dem Nakba-Tag bundesweit ausgetauscht. In Berlin etwa werden gerade alle Demos verboten, in Mannheim und Frankfurt am Main kam die Polizei mit absurden Auflagen, in Duisburg und anderswo gab es keinerlei Probleme. Der Grad der Repression dürfte vor allem damit zu tun haben, wie sichtbar und politisch relevant man vor Ort ist, ob man sich von den Behörden gängeln und zensieren lässt oder nicht – und auch, ob Palästinenser selbst aktiv sind. Eine Patentlösung gibt es natürlich nicht, aber klar ist, dass wir uns vernetzen, solidarisch sein und in die Offensive gehen müssen. Die Antwort kann nicht sein, dass wir uns vom Widerstand distanzieren oder unsere Inhalte weichspülen.

Was sind für Sie kommende politische Projekte und Schwerpunkte?

Als Solidaritätsorganisation müssen wir so arbeiten, dass wir der palästinensischen Befreiungsbewegung nützen. Das heißt in erster Linie, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Aufklärung darüber, worum es in Palästina geht, nämlich um Kolonialismus und Widerstand dagegen. Zentral ist aber auch, dem palästinensischen Widerstand eine Stimme zu geben, denn das Wissen um den realen Befreiungskampf und die Widerstandskräfte vor Ort ist hierzulande kaum vorhanden, übrigens auch unter Linken. Und schließlich gilt es natürlich auch, Solidarität mit den von Flucht, Rassismus und Repression betroffenen Palästinensern in der Bundesrepublik zu organisieren. Zu all dem wollen wir uns vernetzen, austauschen und lokal Info-, Bildungs- und Diskussionsveranstaltungen organisieren.