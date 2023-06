Tödlicher »Geburtstag«

-/Vigili del Fuoco/dpa Tödliche Falle: Das mit Geheimagenten überbesetzte Hausboot war dem Wirbelsturm am Sonntag nicht gewachsen (Sesto Calende, 30.5.2023)

Ein Bootsunglück, das Schlagzeilen macht – nicht nur in Italien. Ereignet hat es sich am Sonntag abend kurz nach 19 Uhr auf dem Lago Maggiore bei der kleinen Ortschaft Lisanza in der Gemeinde Sesto Calende rund 150 Meter vom Ufer entfernt. Laut dem Mailänder Corriere della Sera soll es sich bei den etwa 25 Personen – über die genaue Zahl gab es verschiedene Angaben – an Bord des Hausbootes um teils aktive, teils im Ruhestand befindliche Geheimdienstmitarbeiter aus Italien und Israel gehandelt haben, die ein als Geburtstagsparty getarntes Treffen durchführten. Als das nur für 15 Personen zugelassene, 16 Meter lange Hausboot bei einem plötzlichen schweren Sturm unterging, fanden vier Personen den Tod, darunter laut italienischen Behörden drei Geheimagenten: die Italiener Claudio Alonzi und Tiziana Barnobi sowie Schimoni Erez, ein Agent des israelischen Mossad. Das vierte Opfer ist die Russin Anja Boschkowa, Ehefrau des Kapitäns und Bootsverleihers. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur ANSA seien 19 Menschen gerettet worden. Vielen gelang es den Berichten zufolge, ans Ufer zu schwimmen.

Das israelische Außenministerium hat inzwischen bestätigt, dass der ums Leben gekommene Erez – »ein Mann in den Fünfzigern« – aus Israel stammt und früher bei den Sicherheitskräften tätig war. Sein Leichnam war laut der römischen Zeitung La Repubblica mit den sterblichen Überresten zehn weiterer Israelis bereits Montag früh mit einer Militärmaschine nach Tel Aviv ausgeflogen worden. Der für die Geheimdienste in der faschistischen Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni zuständige Staatssekretär Alfredo Mantovano kondolierte den Angehörigen der Opfer.

Der Vorfall wirft viele Fragen auf. Die Turiner Tageszeitung La Stampa titelte einen Beitrag »Schiffbruch der 007«, fragte nach dem Anlass des Treffens mit »italienischen und israelischen Agenten« sowie einer Russin. Die Italiener seien zwar von den zuständigen Behörden vernommen worden, aber unmittelbar darauf hätten auch sie wie die Israelis »in aller Eile die Notaufnahme bzw. die Hotels, in denen sie untergebracht waren, verlassen« und seien »schnell verschwunden«, berichtete das Onlineportal Milano Today. Andere Medien spekulieren, ob auf dem Boot geheime Unterlagen ausgetauscht worden seien. Die Bergungsarbeiten wurden jedenfalls abgeschirmt. Der Chef der Staatsanwaltschaft von Busto Arsizio, Carlo Nocerino, versuchte Medien gegenüber abzublocken. »Alle denken, dass sich auf dem Boot Geheimdienstmitarbeiter trafen. Aber ich gehe davon aus, dass sie sich einfach auf einer Geburtstagsfeier getroffen haben.« Er musste aber einräumen: »Solange wir das Schiff nicht gehoben haben, wissen wir natürlich nicht, was dort für Papiere oder persönliche Gegenstände mit untergegangen sind.« Erstaunlich war auch, dass sich der Präsident der Region Lombardei (der Unfall ereignete sich am lombardischen Ufer des Sees), Attilio Fontana von der ultrarechten Lega-Partei, zum Ort des vorgeblichen Touristenunfalls begab und erklärte, dass er »die Geschichte mit Besorgnis« verfolge.

Das linke Manifesto äußerte sich am Donnerstag zu den Hintergründen und hält »die Geschichte von der Geburtstagsparty, die in einer Tragödie endete, für kaum glaubwürdig«. Bei dem Treffen sei es darum gegangen, »auf der Grundlage der in den vergangenen 20 Jahren im Militär- und Geheimdienstbereich mit Israel geschlossen Verträge die Zusammenarbeit zu verstärken«, um Israel, ein nichteuropäisches Land, das nicht Mitglied der NATO ist, in die Paktstrategie einzubeziehen. General Amir Eshel, Direktor des israelischen Verteidigungsministeriums, habe im vergangenen Jahr bei einem Besuch in Rom seine Zufriedenheit mit »der strategischen Allianz zwischen den beiden Ländern« und der Position, die Italien an der Seite Israels im internationalen Kontext einnimmt, geäußert.